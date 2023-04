Aerospazio,commessa da 25 milioni alla pugliese Exprivia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aggiudicata a Exprivia – gruppo pugliese di Ict – la gara Esa (agenzia spaziale europea) da 25 milioni di euro per la fornitura del “Payload Data Ground Segment” (Pdgs) della costellazione satellitare italiana Iride, programma spaziale che sarà realizzato in Italia con le risorse del Pnrr.

La fornitura aggiudicata ad Exprivia – che conta 2.400 professionisti distribuiti in sette Paesi nel mondo ed è quotata al mercato Euronext Milan (XPR) – ha durata triennale e consiste nella realizzazione del Pdgs, piattaforma in grado di raccogliere i dati di oltre 30 satelliti, e di elaborarli in modo sistematico per lo studio dei fenomeni naturali climatici e del territorio.

I dati saranno quindi disponibili, gratuitamente, per organizzazioni pubbliche (per esempio per la gestione di scenari di crisi, del traffico marittimo) e private, e verranno conservati in modo permanente attraverso un’infrastruttura di archiviazione di big data di ultima generazione. Il programma spaziale Iride – che impegna risorse per circa un miliardo di euro a valere sulla Missione 1 (Digitalizzazione) del Pnrr e che, per quel che riguarda l’aerospazio è gestito, per scelta del governo italiano, dall’Esa in collaborazione con l’agenzia spaziale Italiana (Asi) – prevede la creazione di una costellazione di satelliti tra le più importanti a livello europeo per l’osservazione della Terra.

Exprivia (che conta ricavi totali per 183,7 milioni di euro nel 2022, Ebitda a 25,1 milioni e risultato netto a 11,5) realizzerà il Pdgs alla testa di un gruppo di eccellenze italiane composto da Telespazio (Roma), Planetek Italia di Bari, Serco Italia, pure di Roma, e Aresys di Milano. Il programma della costellazione Iride - che verrà presentato ufficialmente il prossimo 12 aprile a Frascati nella sede dell’Esa – ha visto contrattualizzati i primi affidamenti a dicembre scorso e via via tutti gli altri, con il risultato che le attività sono di fatto tutte partite.

«Il progetto affidatoci dall'Esa rappresenta un importante riconoscimento per Exprivia nell'ambito delle missioni satellitari per l’osservazione della Terra», spiega Roberto Medri, responsabile della unità Aerospace&Defence Market Innovation, l’unità operativa nata nel 2016 nel gruppo guidato da Domenico Favuzzi. «Con il know-how acquisito nella elaborazione, gestione e conservazione dei dati satellitari, Exprivia supporta dunque le organizzazioni attive nella salvaguardia del Pianeta».