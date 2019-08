Afa rovente, nubifragi e alluvioni: tutti i rischi del climate change in Europa

Ondate di calore e siccità

Sono destinate probabilmente ad aumentare, sia come durata che per intensità. Nonostante i recenti picchi nel Nordeuropa, è la parte meridionale del Vecchio continente a restare più esposta alle temperature roventi, in particolare la Penisola iberica e la Francia meridionale. Il caldo africano sarà destinato ad avere serie ripercussioni sull’agricoltura, duramente colpita dal moltiplicarsi dei fenomeni di siccità, sulla produttività dei lavoratori e sulla stessa salute dei cittadini, oltre a moltiplicare incendi e roghi nel Vecchio continente.

Nubifragi, alluvioni e tempeste

Secondo l’analisi di Cicero, sono destinati ad aumentare anche precipitazioni molto intense e nubifragi, sia nel Nordeuropa che nella parte meridionale del continente, soprattutto dopo i lunghi periodi di siccità. Questi fenomeni saranno più accentuati nei mesi invernali, provocando disagi soprattutto nelle aree urbane. Di conseguenza si registrerà un incremento anche di alluvioni e inondazioni, che colpiranno a loro volta agricoltura, infrastrutture e aree densamente popolate, in particolare vicino ai fiumi. Non sono invece chiare le dinamiche delle tempeste di vento, per le quali non si registra un aumento generalizzato di frequenza e intensità.

Aumento del livello del mare

Anche questo è un fenomeno dato ormai per certo, il dubbio è capire quanto sarà intenso. Al momento, l’analisi di Cicero registra un aumento medio globale di 3,2 millimetri l’anno, ma con significative differenze tra le diverse regioni. Entro il 2050 si prevede un innalzamento dei mari compreso tra i 16 e i 32 centimetri, più accentuato nel Nord Atlantico. A soffrire saranno quindi le zone costiere, in particolare le città portuali, ma anche la produzione di energia nucleare, per le centrali localizzate nelle zone costiere, che utilizzano l’acqua marina per raffreddare i reattori.

Frane e scarsità di neve

Mentre sull’aumento degli smottamenti del terreno e dei fenomeni franosi non ci sono stime certe, è invece sicuro che l’Europa avrà meno neve, per l’effetto combinato sia dell’aumento delle temperature che dell’intensficarsi delle precipitazioni. Nel periodo 1979-2002 le superfici coperte da neve si sono ridotte in media del 2,2% ogni dieci anni, e il fenomeno non è destinato a rallentare. Con le conseguenti difficoltà per il settore turistico montano.