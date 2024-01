Afeela: debutta al Ces 2024 l’ultima evoluzione del prototipo di Sony Honda Mobility

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’annuncio dello scorso anno della joint venture tra Sony e Honda per sviluppare e produrre auto elettriche, con il nuovo brand Afeela, quest’anno al CES l’azienda ha fornito un aggiornamento del progetto. A distanza di un anno è stato raccontato qualcosa di più sui contenuti del prototipo presentato lo scorso anno e che in futuro troveremo sui modelli di produzione.

Rispetto al precedente modello, il design della Afeela è stato leggermente aggiornato, con un nuovo paraurti e nuovi gruppi ottici. Nel frontale continua ad essere presente il display “Media Bar” che permetterà di interagire con i pedoni attraverso animazioni. Piccoli ritocchi anche al posteriore oltre a specchietti retrovisori tradizionali e non digitali. Sul fronte del powertrain si trovano un motore all’anteriore e uno al posteriore, entrambi da 180 kW. Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 91 kWh in grado di poter ricaricare in corrente continua fino ad una potenza di 150 kW. Oltre a mostrare l’evoluzione del prototipo, Sony Honda Mobility ha parlato di alcune tecnologie su cui sta lavorando. Per esempio è in fase di sviluppo un avanzato assistente vocale che sfrutta Microsoft Azure OpenAI che sarà in grado di dialogare in maniera naturale con i passeggeri.

L’azienda ha sottolineato che i dati catturati dai sensori possono essere utilizzati per creare un ambiente digitale 3D in tempo reale, che potrà essere arricchito con informazioni aggiuntive da Internet e che sarà utilizzato anche per il sistema di navigazione. Per l’interfaccia grafica, la Afeela utilizza Unreal Engine 5. Per gestire tutte le funzioni legate all’intrattenimento, alla connettività e agli ADAS, saranno utilizzate le piattaforme Qualcomm Snapdragon Digital Chassis. Grazie a una partnership con Polyphony Digital, lo studio di sviluppo del videogame Gran Turismo, l’auto debutterà nel corso del 2024 nel videogioco Gran Turismo 7

