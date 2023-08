Affari, fede, politica: ritratto dell’ultima grande dinastia italiana

Eleonora

La più misteriosa, la più silenziosa (no, non è vero: divide il podio col fratello Luigi), la più internazionale. E quella che in questi anni è sempre riuscita a fare quel che voleva. Prima, invece, prima dei venti anni, a quel che voleva ha dovuto rinunciare.

Avrebbe voluto studiare canto (ha una bella voce) e musica (suona molto bene l’arpa). Avrebbe voluto occuparsi solo di animali (è una eccellente cavallerizza). Invece: economia, a New York. Ma una volta presa la laurea, Eleonora, la più artistica dei figli di Veronica e quella che più le somiglia, ha fatto di testa sua. Sempre lontano dall’Italia. Alcuni anni a Londra, con il compagno, il modello inglese dal quale ha avuto tre figli, poi in Australia, poi di nuovo a Londra. Oggi, a 37 anni, è una mamma single ed è tornata a Milano. Il diploma in gemmologia, rilasciato da un importante istituto londinese, è stato messo a frutto nella società Dianthus Rosa srl, la cui ragione sociale è «la progettazione, la consulenza per il design, la creazione e realizzazione di articoli di oreficeria, gioielleria, articoli da regalo e prodotti preziosi». Della Dianthus, Eleonora è amministratrice unica ma non fa pubblicità ai suoi prodotti, non cerca i riflettori. Non li teme, però. Anzi.

La rivelazione c’è stata ai funerali del padre quando è apparsa in nero Dior con una parte del viso coperta da un cappellino con veletta. Un look impegnativo che non si osa se non si sa di poter reggere perfettamente le telecamere e i flash dei fotografi. Lei ha osato. Così, con una scenografica veletta, la riservata Eleonora ha fatto sua l’eredità materna. Una vera attrice.

Luigi

Al suo matrimonio il padre non c’era. Preoccupato per il Covid dal quale si era da poco ripreso, Silvio Berlusconi partecipò al ricevimento di nozze ma non alla celebrazione, a Sant’Ambrogio, chiesa troppo fredda e a rischio contagio, benché gli invitati fossero solo parenti e pochi amici.

Nel secondo testamento, quello nel quale Berlusconi chiedeva di ricordare generosamente il fratello Paolo, Marcello Dell’Utri e Marta Fascina, sono citati tutti i figli ma non lui, l’ultimogenito.