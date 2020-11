AFFIDABILI, PERSONALIZZABILI E SICURE: LE SOLUZIONI DI STAMPA PER BANCHE E ASSICURAZIONI

Gestire l'intera filiera documentale, dalla produzione all'archiviazione, con un'infrastruttura personalizzabile sulla base delle esigenze aziendali e soprattutto capace di garantire la sicurezza dei dati e il rispetto della normativa Gdpr. Un tema importante per quelle realtà, come le banche o le assicurazioni, che si trovano a gestire grandi quantità di documenti sui quali sono riportati i dati sensibili dei clienti. E per le quali è importante avere l'opportunità di affidarsi ad un unica realtà che sia in grado di fornire tutti questi servizi con il livello di qualità richiesto.

Una risposta a queste esigenze è rappresentata dalle soluzioni di stampa e scansione che Brother, azienda leader del settore, ha progettato su misura per le banche e le assicurazioni. Una gamma di prodotti e servizi che permettono di gestire l'intero flusso documentale delle singole filiali, dalla stampa dei documenti fino alla loro archiviazione digitale. Il tutto garantendo sicurezza, affidabilità, semplicità di utilizzo e l'integrazione con i sistemi già esistenti, una caratteristica resa possibile grazie all'alto grado di personalizzazione delle soluzioni Brother.

L'affidabilità e la semplicità d'uso sono quelle garantite da un'azienda che ha alle spalle più di un secolo di storia e che da oltre mezzo secolo opera nella progettazione e produzione di stampanti. Un settore nel quale è diventato sempre più centrale il tema della sicurezza, tanto più importante quanto più ci si trova a stampare documenti che riportano dati sensibili.

Per prevenire i rischi di sottrazione dei dati che vengono inviati per la stampa alle proprie macchine, Brother le ha dotate di lettori di card NFC integrati nei dispositivi. In pratica, le informazioni trasmesse alla stampante sono criptate e, grazie alla soluzione software Secure Print+, la stampa parte solamente nel momento in cui chi ha avviato la stampa avvicina al lettore la propria card NFC. In questo modo non è possibile sottrarre le informazioni né digitalmente, hackerando la stampante, né analogicamente, sottraendo i documenti stampati prima che la persona che ha lanciato la stampa li recuperi. Una soluzione ideale per banche e assicurazioni, che si trovano a mettere costantemente su carta i dati sensibili dei propri clienti. E che in questo modo hanno a disposizione un sistema per la stampa che risulta compliant con la normativa europea per la protezione dei dati personali.

Non solo. È anche possibile creare specifici profili utente, che diano accesso solo ad alcune oppure a tutte le funzioni della stampante. Anche da qui si vede come le soluzioni Brother siano personalizzabili sulla base delle specifiche esigenze del singolo istituto bancario o della filiale assicurativa. Una personalizzazione che non si ferma a questi aspetti. Tra i vari servizi offerti ci sono infatti le Light Solutions Brother, che permettono di personalizzare le periferiche con soluzioni software che potenziano le prestazioni delle singole stampanti. Ancora, Custom UI consente di creare un'interfaccia dedicata per ogni processo che permette di evitare errori e semplificare attività routinarie. Infine con Request Help è possibile ricevere assistenza direttamente dal dispositivo Brother, mentre Remote Panel è un sistema di diagnosi e risoluzione di problemi della stampante da remoto. Elementi che, oltre a poter essere calibrati sulla base delle esigenze di banche ed assicurazioni, garantiscono anche una semplicità di utilizzo di questi prodotti.

Tutte caratteristiche che fanno delle soluzioni per la stampa e la scansione Brother una risposta efficace alle esigenze di quelle realtà come le banche e le assicurazioni, che all'affidabilità, alla semplicità di utilizzo e alla possibilità di personalizzazione, devono aggiungere anche la tutela della sicurezza dei dati sensibili che vengono trasmessi alle stampanti.



