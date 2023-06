Affidabilità, empatia e visione data driven: come cambia (e cresce) il ruolo del Cfo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più Cfo diventano Ceo: non è uno scioglilingua ma una chiara tendenza che ormai da cinque anni a questa parte interessa sempre di più le aziende inserite nelle classifiche Fortune500 e S&P500. Il compito dei Chief financial office è sostanzialmente cambiato, richiede più responsabilità e offre al contempo anche più opportunità a quei manager che si dimostrano capaci di guidare le aziende in un momento di incertezza e di prendere decisioni più rapide e più mirate sugli obiettivi di business.

Figura chiave

Una ricerca di Michael Page, una delle principali aziende europee nel settore del recruitment di professionisti altamente qualificati, ha per l’appunto studiato questa figura chiave per le organizzazioni moderne, delineandone i tratti distintivi e le skill fondamentali per diventare un Chief executive officer di successo. Pochi forse lo sanno ma, guardando allo scenario italiano, circa l’8% degli attuali amministratori delegati, prima di occupare questa carica, ricopriva il ruolo di direttore dell'area finanziaria, confermando un trend in lento ma progressivo aumento.

A livello globale, come si legge nella nota che accompagna lo studio della società inglese, la situazione non cambia: i dati di Heidrik & Struggles ci dicono infatti che nell'organico delle maggiori aziende di 25 diversi Paesi (tra cui l'Italia), il 22% dei Ceo oggi in carica è stato precedentemente Cfo, rispetto al 18% del 2020.

La domanda, alla luce di questi dati, sorge spontanea: perché le aziende affidano le redini del proprio business a queste figure? La risposta porta a tre concetti ben definiti: fiducia, sicurezza e visione strategica. «Il clima di incertezza che ha caratterizzato l'economia dopo l'avvento della pandemia e che permane a causa del conflitto in Ucraina – spiega in proposito Edoardo Conti, responsabile della divisione Finance & Accounting di Michael Page – ha reso ancora più preziose le competenze dei Cfo, da sempre chiamati a gestire con prudenza e concretezza situazioni estremamente complesse e caratterizzate da alta volatilità. Il loro ruolo, non a caso, sta diventando di anno in anno sempre più strategico e centrale rispetto a capacità di previsione, pianificazione e analisi oggi indispensabili per poter fronteggiare le sfide che arrivano da mercati globali sempre più competitivi».

Le doti di un buon Cfo

Se la continuità garantita da una risorsa interna va intesa come un valore per minimizzare il più possibile i rischi (i Cfo che diventano Ceo conoscono già la macchina aziendale), ai responsabili finanziari del post pandemia viene oggi chiesto di migliorare e velocizzare le capacità predittive e di data analysis per comprendere in tempo reale i cambiamenti e accelerare la trasformazione digitale grazie al supporto di tecnologie quali l’intelligenza artificiale e il cloud. Anche i Cfo, insomma, devono diventare sempre più digitali e data-driven, per meglio governare lo stato di incertezza in cui si muovono le rispettive organizzazioni e per capitalizzare al massimo, soprattutto, la capacità di prendere decisioni basate sull’analisi delle informazioni nell'ottica di una riduzione dei costi del processo decisionale stesso.