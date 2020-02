Affido condiviso: il padre disoccupato deve seguire la ex e cambiare città Non c’è una limitazione del diritto inviolabile del padre alla residenza e alla libertà di movimento: escluso il pendolarismo della minore di Patrizia Maciocchi

Nell’ambito dell’affidamento congiunto il padre disoccupato, deve spostarsi nella città in cui lavora la ex moglie . La Corte di cassazione (sentenza 4258) respinge il ricorso con il quale l’uomo bollava la scelta del giudice come una violazione del suo diritto fondamentale alla libertà di residenza e di movimento, tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Il diritto alla libertà di residenza

Vulnus che la Suprema corte non vede, a fronte dell’interesse preminente della minore. L’unico criterio in grado di far pendere la bilancia, quando due ex si fanno la guerra, affermando il proprio diritto ad abitare dove meglio credono, ma rivendicando, al tempo stesso, anche l’esigenza di una piena condivisione dell’affidamento.

La figlia non fa la pendolare

Posizioni in antitesi che hanno indotto il giudice ad escludere come prima cosa la possibilità che la minore potesse fare la pendolare tra le due città, distanti circa 3 ore di macchina, non fosse altro per ragioni di studio. La Corte territoriale aveva poi considerato la situazione lavorativa: il padre non aveva un’occupazione, mentre la madre poteva lavorare in una società di famiglia nella città in cui si era trasferita. Per consentire all’ex marito di stare solo con la figlia tre giorni a settimana, la signora aveva preso un appartamento in affitto e lo aveva messo a suo disposizione.