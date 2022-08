Affitti per i giovani in Europa: Berlino e Barcellona in vetta. I prezzi delle prime 10 città

Ascolta la versione audio dell'articolo

Superate le restrizioni ai viaggi, con la ripresa del turismo è ricominciata la mobilità internazionale dei giovani italiani che sognano di trasferirsi all’estero per studio e lavoro. Tuttavia, l’aumento della domanda di alloggi ha messo a dura prova un sistema di affitti già rigido, che rimane inadeguato per i molti giovani che decidono di trasferirsi all’estero (secondo le previsioni della Commissione europea, entro il 2027 saranno più di 10 milioni). Ma soprattutto c’è l’aumento senza precedenti del canone di affitto nelle capitali europee, che rappresenta la voce di costo più onerosa da sostenere per i fuori sede.

Così, HousingAnywhere, la piattaforma internazionale di alloggi per studenti e giovani professionisti, ha analizzato i suoi dati interni per individuare le 10 mete più gettonate dai giovani italiani all’estero e i loro costi abitativi. .

Berlino e Barcellona trainano la classifica

Secondo i dati di HousingAnywhere, Berlino e Barcellona, rispettivamente prima e seconda destinazione nelle ricerche dei giovani italiani, si confermano come importanti poli di attrazione. Berlino, per la sua fervente scena imprenditoriale sostenuta da una miriade di startup e da una vivace scena culturale e artistica. Barcellona, rispetto alle ricerche del 2020, sale dalla quinta alla seconda posizione, scavalcando addirittura la blasonata Parigi. Nella città catalana il prezzo medio per le stanze private è di 550 euro e di mille euro per i monolocali, mentre a Berlino le cifre sono più alte, e raggiungono i 600 euro per una stanza e i 1237 euro, in media, per un monolocale.

Parigi, Amsterdam e Monaco le città più care

Parigi, Amsterdam e Monaco di Baviera si classificano tra le prime 5 città più desiderate, ma stabiliscono un record a sé stante, aggiudicandosi i gradini più alti del podio relativo ai prezzi di affitto. Parigi si posiziona al terzo posto e conquista molti studenti e giovani lavoratori ma si va dai 1368 euro, in media, per l’affitto di un monolocale ai 740 euro per una stanza privata, sempre secondo il Rent Index di HousingAnywhere.

Tuttavia, è Amsterdam, la quarta città classificata, ad essere la destinazione più costosa in assoluto: per un monolocale il costo medio è di 1800 euro al mese, mentre per un posto letto si pagano 800 euro. Tra i motivi di questo impressionante prezzo, la scarsità di alloggi offerti a paragone con la domanda esorbitante di spazi abitativi per studenti.

Monaco, la capitale bavarese, chiude la classifica delle cinque mete più ambite, aggiungendo inaspettatamente i prezzi di Parigi con 1350 euro medi per un monolocale e 775 euro per un posto letto.