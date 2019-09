Affittare uno yacht come se fosse una bicicletta

4' di lettura

Accendi il cellulare, apri la app. Fuori il cielo è azzurro, l’aria tiepida. Pochi passaggi, qualche clic e la giornata in mare è organizzata. Non resta che salire a bordo. Dove è tutto già predisposto. Serbatoio pieno, se oggi ha prevalso la voglia di velocità e il rombo del motore nelle orecchie. Vele ben organizzate e cime in ordine quando il desiderio è fendere l’onda accarezzati dalla brezza. Canne, ami ed esche se invece l’obiettivo è portare a casa la cena.

È la sharing economy, bellezza. Dopo aver conquistato il lavoro, la mobilità, la casa, la condivisione approda in mare. Un nuovo modo di viverlo e di rendere la barca accessibile a tutti. Benvenuti nell’era della nautica pop.

La nuova tendenza - manco a dirlo partita dagli Stati Uniti - sta rapidamente conquistando appassionati e cantieri. A far da apripista in Europa il gigante del diporto Bénétau che ha inaugurato la prima base pilota dei suoi Boat Club a Les Sables d’Olonne in Bretagna. Il luogo di culto della vela oceanica e punto d’arrivo della Vendée Globe, mitica regata in solitario. Ma il piano di sviluppo dei Bénétau Boat Club è ambizioso: a oggi sono attive 11 basi e dall’anno prossimo ne verranno aperte altre in Francia, Spagna e Italia, dal lago di Garda alla Sicilia. A questi si aggiungono i club di Jeanneau, l’altro marchio della vela del gruppo francese, realizzati in collaborazione con Freedom, l’associazione di appassionati di nautica più grande del Nord America.

Tre fasce di abbonamento

«È un sistema assai semplice, nato dall’esigenza di seguire il mutamento delle abitudini dell’andar per mare e fornire ai clienti una più ampia capacità di scelta» afferma Corrado Baldazzi, responsabile Bénétau per il mercato italiano. I club hanno tutti barche nuove e performanti («dopo un paio d’anni vengono sostituite»), pensate per le diverse tipologie di fruitori. Barche a vela, da pesca, fuoribordo, piccoli cabinati: «Chi si associa al club - spiega Baldazzi - paga un fee d’ingresso e poi ha tre possibilità di abbonamento, tessera Bronze, Silver e Gold, per le quali versa un abbonamento mensile», da un minimo di 249 a 690 euro. Si ottiene l’accesso a tutte le barche della propria fascia, che nel caso della tariffa Gold è illimitato. Quando si arriva in porto l’imbarcazione è già equipaggiata come richiesto: attrezzatura per lo snorkeling, la pesca, eventualmente sci d’acqua. «Prenotazione tramite app e, una volta rientrati in porto, check-out sempre via telefono».