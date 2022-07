Affitti accessibili in cerca d’autore: l’offerta rimane ancora scarsa

«Vienna – ha detto Massimo Bricocoli, docente di Politiche Urbane e Housing al Polimi – ha attratto in 20 anni oltre 400mila abitanti rispetto a circa 100mila di Milano, ma ha mantenuto il livello degli affitti molto più basso. Affittare presso privati a Vienna costa mediamente circa 120 euro/mq annui (da intendersi spese incluse), risultato raggiunto grazie al controllo degli affitti (attivo su circa il 15% dello stock) e a un mix di politiche fondiarie funzionali all’espansione dell’offerta accessibile in affitto permanente, tale per cui circa il 50% delle case ha canoni intorno a 90 euro/mq annui»

Investimenti e regole

«Se il social housing è un prodotto integralmente privato che gode di alcune riduzioni in termini di oneri di urbanizzazione e fiscali – ha spiegato Domenico Bilotta, amministratore delegato di Investire Sgr – l’affordable housing è un concetto che non ha un quadro normativo ad hoc». Investire (parte del Gruppo Banca Finnat) ha in corso 120 progetti di social housing, corrispondenti a 6100 appartamenti. La Sgr ha investito negli ultimi dieci anni circa un miliardo di euro in progetti di social housing. «Il social housing – ha detto ancora Bilotta – è nato grazie al ruolo attivo di Cdp. Un asset che deve accrescere l’offerta in tutta Italia perché la domanda sale e non solo nelle grandi città. Anche se oggi, con i costi di costruzione aumentati, laddove i prezzi sono definiti a monte in accordo con i comuni, è necessario trovare un compromesso».

«L’affordable housing dovrebbe essere un’infrastruttura sociale del Paese, al pari della fibra ottica– ha spiegato Fabio Carlozzo, amministratore delegato di Redo, che punta a investire circa 800 milioni nei prossimi cinque anni in affordable housing – invece manca un flusso di capitali istituzionali italiani che vi investa. Tutto il sistema normativo e fiscale va nella direzione di favorire la piccola proprietà o l’affitto della singola unità tra privati, a scapito della residenza gestita, cioè di una gestione professionale della locazione. Ad esempio, non c’è la possibilità di includere le spese nei contratti di locazione. Cosa che incentiverebbe un gestore di più unità a investire nell’efficienza energetica. Poi manca la possibilità, per il proprietario di un immobile, di fare un contratto unico a un gestore che gli consenta poi di gestire i contratti “a valle” delle singole unità».

Insomma, «senza una fiscalità che incentivi la residenzialità e senza canoni di locazione per la gestione professionale – ha concluso Carlozzo – i capitali interessati a investire in questo segmento e a gestire proprietà in affitto, che all’estero ci sono, si tengono alla larga dall’Italia». Con il rischio, infine, che l’aumento dei costi di costruzione, che diversamente dai prezzi di mercato non può essere più di tanto “scaricato” sul valore al mq e sul canone finale (se no non sarebbe più un’offerta accessibile), rischia di tradursi in un taglio del numero di appartamenti affordable sul mercato. Un’ulteriore beffa per una domanda che già oggi è 3 o 4 volte l’offerta disponibile.