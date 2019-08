Fisco, nel mirino gli affitti brevi: nasce il «Grande fratello» anti evasione Il Fisco rincorre l’esplosione degli affitti brevi e cerca di mappare il fenomeno con strumenti nuovi. Presto gli uffici potranno accedere alla banca dati Alloggiati web della Polizia di Stato. L’agenzia delle Entrate, poi, userà queste informazioni per controllare come un “grande fratello” il rispetto degli adempimenti fiscali di Michela Finizio e Riccardo Saporiti

Il Fisco rincorre l’esplosione degli affitti brevi e cerca di mappare il fenomeno con strumenti nuovi. Come previsto dal decreto crescita, presto gli uffici potranno accedere alla banca dati Alloggiati web della Polizia di Stato: qui tutti gli host che affittano su portali come Airbnb, Booking o Homaway, sono tenuti a comunicare le generalità degli inquilini. L’agenzia delle Entrate, poi, userà queste informazioni per controllare come un “grande fratello” il rispetto degli adempimenti fiscali.

Peccato che in questa banca dati a fine 2018 risultassero appena 195mila appartamenti registrati. Un dato che, se confrontato con le sole statistiche di Airbnb (piattaforma di riferimento, anche se non l’unica, per la gestione di affitti brevi), racconta come molte locazioni turistiche rischino di restare “sconosciute” all’amministrazione finanziaria. A luglio, infatti, erano circa 416mila gli annunci disponibili su Airbnb, capaci di offrire oltre 1,8 milioni di posti letto. Oltre il doppio degli appartamenti registrati su Alloggiati Web.

I numeri di Airbnb

I numeri della società nata nel 2007 a San Francisco, sbarcata in Italia nel 2012, sono forniti al Sole 24 Ore dalla piattaforma onData. «Stiamo facendo molto - afferma Matteo Frigerio, amministratore delegato Airbnb Italia - per sensibilizzazione gli host sulle regole da rispettare. Abbiamo allestito pagine informative e mandiamo email di conferma in cui ricordiamo gli adempimenti necessari. Abbiamo sempre posto grande attenzione alla normativa in materia di pubblica sicurezza sin dal 2016, con un primo accordo con la Prefettura e il Questore di Roma in occasione del Giubileo».