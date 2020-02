Affitti brevi, Airbnb e Booking: allerta coronavirus e stop a turisti a rischio

L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/31), pone due obblighi a carico degli esercenti di strutture ricettive e di chi loca un immobile per periodi inferiori ai 30 giorni: consentire l'accesso solo a chi ha idonei documenti di identità e comunicarne alla Questura, entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti (6 ore per soggiorni di 24 ore o meno), le generalità, ma la provenzia dell'ospite si conosce solo al momento dell'arrivo.

Regole per la cancellazione

Sui portali per cancellare normalmente una prenotazione si devono considerare i termini di cancellazione che ha indicato l'host nell’annuncio, termini che in genere,variano in base all'alloggio e al tempo rimasto prima del check-in. Su Airbnb, i termini di cancellazione a lungo termine vengono utilizzati automaticamente per tutte le prenotazioni di almeno 28 giorni. Per alcuni alloggi, gli host offrono una scelta fra termini di cancellazione rimborsabile o non rimborsabile, che prevedono prezzi e condizioni differenti.

Su Booking, quando un cliente prenota, riceve una conferma immediata, quindi non è possibile rifiutare da parte dell’host una prenotazione.

In base alle condizioni della struttura scelta, l'ospite invece potrebbe cancellare la prenotazione tramite il link che riceve nell'e-mail di conferma oppure dal suo profilo di Booking.com.



Molte strutture, soprattutto quelle private, non prevedono l’opzione della “cancellazione gratuita” che consente all’ospite di pagare solo all’arrivo nella struttura. Il privato, solitamente, opta per il pagamento anticipato ed i rischi dunque, in casi come questa emergenza sanitaria, sono maggiori.