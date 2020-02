Affitti brevi Airbnb, l’aliquota Iva per l’host è il 22%

D'altronde, la circostanza che tali servizi, laddove resi in modalità automatizzata e con un limitato intervento umano (come accade sulla piattaforma Airbnb) potessero essere considerati servizi elettronici, era già stata presa in considerazione dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in occasione dell' Audizione del 26 luglio 2016 sul progetto di legge AC3564.

Servizi di tipo B2C

La questione è rilevante dacché, nella maggior parte dei casi, i servizi in questione sono di tipo B2C, e, pertanto, in base alla loro diversa qualificazione ai fini Iva, trovano applicazione le regole di individuazione del luogo di svolgimento della prestazione.

Il contrasto

Se i servizi in esame si qualificano come “servizi prestati per via elettronica”, si applica l'articolo 58 della Direttiva Iva e, pertanto, il luogo rilevante della prestazione sarebbe quello in cui il destinatario è stabilito, ha una dipendenza permanente o risiede abitualmente, quindi, per l’Italia, l’ aliquota Iva appicabile sarebbe quella ordinaria del 22 per cento.

Diversamente, se i servizi in questione fossero classificati come servizi di intermediazione, allora, ai sensi dell'articolo 46 della Direttiva Iva, il luogo della prestazione coinciderebbe, con quello dell'operazione sottostante, che, nel caso della fornitura di alloggi, coincide con il luogo in cui è ubicato l'immobile.

Gli effetti della sentenza

Ora, con la recente sentenza C-390/18 la questione sembra essere giunta ad una (temporanea) soluzione dacché, la Corte, ancorché chiamata ad esprimersi sulla contestazione di esercizio abusivo dell'attività di agente immobiliare da parte di Airbnb, appare maggiormente orientata sulla natura elettronica di tali servizi.