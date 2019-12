Affitti brevi, arriva il contratto-tipo: ecco come funziona

Come ha osservato il consigliere della Camera di commercio, Beatrice Zanolini, «sulla scorta dell’esperienza che sta maturando in particolare la città di Milano, questo contratto tipo, pur non trattandosi di uno strumento obbligatorio, può certamente rappresentare un aiuto concreto che permette di affrontare, con chiarezza preventiva, le numerose problematiche che insorgono quotidianamente».

Il contratto non contiene un regolamento di utilizzo, ma prevede al punto 8 la possibilità di predisporre una sorta di “galateo” da consegnare all’inquilino (contenente ad esempio, regole sugli orari d’accesso alla casa, divieti di fumo, norme sugli animali domestici e così via). Sono disposizioni da elaborare caso per caso, anche in funzione dei rapporti con il condominio, ma perché siano «opponibili» giuridicamente all’ospite questi deve prenderne visione e accettarle prima dell’inizio del soggiorno.

Adeguarsi al mercato che cambia

«Negli ultimi dieci anni il mercato è completamente cambiato. È un mercato che chiede servizi accessori, di tipo para-alberghiero, ad esempio il fornire una guida turistica, un collegamento con l’aeroporto, una pulizia periodica», ha osservato Marco Mambretti, presidente di Rescasa Lombardia, che è stato tra i promotori del contratto.

Proprio pensando a un turismo sempre più internazionale (l’80% degli arrivi tramite Airbnb è costituito da stranieri), la Camera di commercio renderà presto disponibili le versione in lingua straniera del contratto-tipo.

