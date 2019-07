Affitti brevi: come mettersi in regola entro l’estate su Airbnb

Basta? Non di certo. Ora il decreto crescita prevede che il ministero dell’Interno invii all’agenzia delle Entrate i dati di queste comunicazioni. L’Agenzia li renderà poi disponibili ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, e li userà per l’analisi degli adempimenti fiscali (insieme a quelli trasmessi dagli intermediari, online e no: gli stessi che operano la ritenuta del 21% sui canoni delle locazioni brevi, prevista dal decreto legge 50/2017). Con questi dati, insomma, il Fisco potrà controllare come un «grande fratello» anche il fenomeno degli affitti brevie - in attesa che il Consiglio di stato si pronunci sul ricorso di Airbnb contro la ritenuta (attualmente non praticata sul portale, in attesa della sentenza) - potrà effettuare eventuali accertamenti sulle locazioni che non risultano in regola.

Anche in questo caso, per l’attuazione della norma, si attende un decreto ministeriale, da adottare però entro fine settembre. Ma sarà bene, per i proprietari, non farsi trovare impreparati. E chissà che – all’esito di questo scambio di informazioni tra uffici della Pa – non si arrivi a dar forma a quella “ Comunicazione Unica” da tempo richiesta dai proprietari per superare i vari (differenti) obblighi richiesti a livello regionale. Ponendo le basi per una rilevazione statistica dei movimenti degli inquilini, che al momento non è prevista dal Programma statistico nazionale, che monitora solo i clienti degli «esercizi ricettivi».

Le norme regionali

Intanto, un fatto è certo: dalla Calabria alla Valle D’Aosta, quasi tutte le Regioni – forti della competenza sul turismo sancita dal Titolo V della Costituzione – sono intervenute per normare (e controllare) il fenomeno degli affitti brevi. Fissando differenti paletti e disegnando tortuosi percorsi autorizzativi. E alcune di loro richiedono proprio un codice identificativo degli immobili riportati negli annunci, online e no. Un codice che in Sardegna si chiama «Iun», in Lombardia «Cir», in Toscana più semplicemente «codice identificativo» (senza acronimo) e in Puglia «Cis» (non ancora operativo).

Insomma, se è vero che è scattato il countdown per l’arrivo del codice unico nazionale, la situazione sul territorio resta (e resterà) ancora frastagliata. D’altra parte, il tema degli alloggi turistici è tanto “caldo” che – come sottolinea una ricerca della Sda Bocconi – ci sono 21 definizioni di attività extralberghiere e in certi casi si giunge alla media di una modifica normativa regionale ogni dodici mesi. Motivo in più per prestare attenzione alle regole, a partire dagli adempimenti per l’avvio delle attività (in certe Regioni, ad esempio, serve la Scia).