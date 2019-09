Affitti brevi, il Consiglio di Stato rinvia alla Corte Ue la legge Airbnb I giudici europei sono chiamati a valutare la compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana che impone, tra l’altro, la ritenuta del 21% sulle somme incassate dai locatori di Cristiano Dell'Oste e Michela Finizio

2' di lettura

Sarà la Corte di giustizia dell’Unione europea a doversi pronunciare sulla cosiddetta “legge Airbnb”. La decisione del Consiglio di Stato (ordinanza 6219/2019 del 18 settembre) segna un punto a favore del portale telematico nel contenzioso con l’agenzia delle Entrate e lo Stato italiano. Ma l’ultima parola non è ancora scritta. In gioco c’è la normativa italiana (decreto legge 50/2017, articolo 4) che impone agli intermediari attivi negli affitti brevi di comunicare i dati dei locatori e di applicare una ritenuta del 21 per cento.

LEGGI ANCHE / Airbnb, ecco come gestire gli affitti brevi senza diventare impresa

Il (primo) verdetto. Accogliendo i rilievi avanzati da Airbnb nei propri atti difensivi, i giudici di Palazzo Spada hanno chiesto ai colleghi della Corte europea di stabilire se gli obblighi introdotti dall’Italia siano compatibili con la normativa comunitaria e se lo Stato italiano, prima della loro introduzione, avrebbe dovuto notificarne l’introduzione alla Commissione europea. Sotto esame, tra l’altro, c’è la possibile violazione della direttiva sul mercato interno (2006/123/Ce) e di quella sul commercio elettronico (2000/31/Ce).

LEGGI ANCHE / Il boom di Airbnb spacca il mercato degli affitti: locazioni lunghe in crisi

La reazione di Airbnb. Soddisfatti ovviamente i rappresentanti di Airbnb, società che proprio poche ore prima dell’ordinanza ha annunciato il nuovo contry manager per l’Italia, Giacomo Trovato. Il portale ricorda di aver sottolineato fin dall’inizio la discriminatorietà della normativa italiana, di cui ha contestato anche la fattibilità tecnica. Ma tende una mano al dipartimento delle Finanze italiano, dicendosi disponibile a collaborare nel campo della condivisione dei dati. Un’apertura, insomma, che va nella stessa direzione della cooperazione con i Comuni per l’imposta di soggiorno (che Airbnb riscuote anche, ma spesso concordato la struttura delle tariffe con gli amministratori). Il rinvio deciso dai giudici italiani, comunque, non costituisce una “sentenza anticipata”, ma dimostra che le obiezioni sollevate dai legali di Airbnb non sono state ritenute del tutto infondate.