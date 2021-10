Affitti brevi in ripresa a fine 2021, ma restano in calo rispetto al pre Covid

3' di lettura

I soggiorni negli alloggi per vacanze sono in ripresa. Ad agosto Airdna, il più grande provider di dati sugli affitti short-term, ha registrato il numero più alto di notti vendute dall’inizio della pandemia. Le prenotazioni da settembre a novembre in Europa risultano ancora in calo in media del 19% rispetto allo stesso periodo del 2019, ma in netto miglioramento rispetto al 2020.

I segnali positivi sono confermati dalle stime per il 2021 di Scenari immobiliari: l’anno dovrebbe chiudersi con 650mila locazioni brevi, a fronte delle 400mila del 2020, ma ancora ben lontano dal giro d’affari del 2019 quando si stimavano un milione e 50mila affitti brevi su base annua.

Richiesta interna spinge il trend in positivo

Se continua il trend della discesa dei contagi da Covid-19, secondo Airdna in Europa la domanda nei prossimi mesi potrebbe superare i livelli del 2019, soprattutto laddove risulta particolarmente incisiva la richiesta interna. La pandemia, però, ha duramente ridotto l’offerta: rispetto a febbraio 2019 la perdita di annunci presenti sui principali portali specializzati (Airbnb, Vrbo, Booking, ecc.) è stata del 20,6% in base ai dati europei riferiti ad agosto di quest’anno.

Il calo si è concentrato principalmente nelle maggiori città europee: hanno perso più del 50% della loro offerta Praga (-58%), Edimburgo (-56%), Budapest (-55%), Amsterdam (- 55%) e Mosca (-53%). Il calo di Roma si colloca tra il 45-50%, quello di Milano tra il 35-40 per cento.

Tariffe medie giornaliere in crescita

È interessante notare che la tariffa giornaliera media pagata da un ospite ad agosto 2021 è aumentata mediamente del 15,5% rispetto ad agosto 2019 (+9,2% rispetto ad agosto 2020). Le tariffe più elevate derivano da una varietà di fattori, tra cui una maggiore domanda di unità di lusso, oltre a prezzi leggermente più alti praticati dagli host nei mercati più attrattivi.