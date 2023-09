Ddl affitti brevi diventa decreto legge: obbligo di codice identificativo e limite di due notti nelle città metropolitane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da fine maggio a inizio settembre, con un’accelerata finale che trasformerà il Ddl in un decreto legge. La sera del 21 settembre è circolato per le vie brevi lo schema di decreto-legge con le disposizioni urgenti per la disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche. Il disegno di legge diventa decreto-legge e, secondo indiscrezioni, già lunedì potrebbe andare in Consiglio dei ministri.

Nei giorni in cui il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, è in una missione internazionale, tra Cina e Corea, gli uffici corrono cercando di chiudere la partita.

Cosa prevede il testo

L’obiettivo dichiarato è fornire una disciplina uniforme a livello nazionale per le locazioni per finalità turistiche, contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore e prevedere il rispetto di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili dati in locazione.

Tra i chiarimenti dell’ultimo testo: «il contratto di locazione per finalità turistiche avente ad oggetto uno o più immobili ad uso abitativo, nei comuni capoluoghi delle città metropolitane non può avere una durata inferiore a due notti consecutive, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da un nucleo familiare con almeno tre figli». In pratica, non meno di due notti tranne se si hanno tre figli. Si reintroduce la variabile delle famiglie numerose per il limite di due notti, e sono stati tolti «i requisiti soggettivi» per affittare.

Per assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità – come anticipato nella bozza di inizio settembre – il ministero del Turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale – CIN – ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore, ancorché già munito di un codice identificativo regionale – CIR – rilasciato dalla regione competente o di un codice identificativo rilasciato dal comune competente.

All’articolo 3 si danno dettagli tecnici ulteriori sulla banca dati, che dovranno peraltro essere discussi con le Regioni.