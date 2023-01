Affitti brevi, i soggiorni medio-lunghi crescono del 30%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Crescono i soggiorni medio-lunghi. Una buona notizia per i proprietari e un segnale di “flessibilità” richiesto a chi sinora si è dedicato solo alle locazioni brevi. Secondo uno studio di Halldis, mentre il mercato torna a crescere anche in Italia e raggiunge livelli superiori a quelli del pre-pandemia – con il comparto nazionale che rappresenta la terza piazza al mondo dopo Usa e Francia, vale oltre 10 miliardi di euro nel 2021 e si appresta a superare tale risultato nel 2022 – il fenomeno nuovo è la crescita dei soggiorni nella formula degli affitti brevi per medi e lunghi periodi (mid-long term), pari a più di 30 giorni e oltre di soggiorno, che dal 2021 al 2022 aumentano di oltre il 30 per cento. Il che denota ulteriori prospettive per il mondo del vacation rental e altre opportunità di business per il ramo delle case sfitte e delle seconde case, che nel nostro Paese superano i sei milioni (dati Istat) e potrebbero essere messe a reddito dai proprietari.

L’analisi in dettaglio

Nel dettaglio dell'analisi, Halldis – società italiana con sede a Milano, attiva nel settore degli affitti brevi, che, per conto di proprietari privati e istituzionali (banche, fondi e SGR), gestisce circa 1.000 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville – ha preso in considerazione un campione di 500 appartamenti, distribuiti tra Bologna, Firenze, Roma e Milano.

Loading...

Le prenotazioni per i soggiorni mid-long term dal 2021 al 2022 passano da sei a 15 a Bologna, da otto a 46 a Firenze, da 28 a 117 a Roma e da 39 a 143 a Milano. Interessante il dato relativo alla durata media: Milano (109 giorni media), Roma (101), Bologna (85), Firenze (83); durata media che dal 2021 al 2022 diminuisce alquanto nel caso di Bologna (da 149 a 60 giorni), in modo moderato a Milano (da 129 a 125) e Roma (da 104 a 100), aumenta leggermente a Firenze (da 78 a 84).

Dall’altra parte l’average daily price (il prezzo medio giornaliero) registra i seguenti valori: Milano (92 euro), Roma (87), Firenze (84) e Bologna (39 euro), cresce seppur in modo apprezzabile a Firenze (da 67 a 86 euro), modesto a Milano (da 93 a 95) e Roma (da 85 a 87), più sostenuto a Bologna (da 32 a 57 euro).

Nuove tendenze e opportunità

«L’incremento della richiesta di soggiorni di lungo-medio termine – afferma Vincenzo Cella, managing director Halldis – va di pari passo con la ripresa del settore degli affitti brevi in generale e il fatto che le dinamiche tra durata media e prezzi si incrociano in modo coerente, con le prime che si riducono seppur di poco e i secondi che sempre in modo lieve maggiorano, indicano che questa tendenza sarà duratura. Ciò implica per noi gestori professionali la necessità di mettere a punto un modus operandi dedicato, che integri e vada oltre quello per gli short rental (da meno di 30 giorni al solo weekend): un cliente che vuole una casa in affitto per un mese e più, necessita per esempio di un insieme di dotazioni più completo rispetto a quello di chi vi dimora il fine settimana. Anche i portali della distribuzione su cui ci appoggiamo sono differenti, spesso specifici e dedicati: è quindi necessaria una relazione particolare tra noi property manager e i canali».