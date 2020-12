Affitti brevi, via la cedolare secca solo per il 5% dei proprietari Verso una limitazione della cedolare secca dal 2021: solo il 5% degli host su Airbnb però supera la soglia prevista in manovra e molte sono agenzie già escluse di Cristiano Dell'Oste e Michela Finizio

Quasi il 5% degli host (inserzionisti) offre più di quattro case su Airbnb. Per la precisione, il 4,66%, cioè 9.348 soggetti su circa 200mila. Serve prudenza, però, prima di dire che questa è la platea degli interessati alla stretta sulla cedolare secca prevista dalla manovra, perché molti dei soggetti che gestiscono più case sono agenzie e società specializzate. Anche i dati dell’Associazione italiana gestori affitti brevi (Aigab) confermano che l’impatto potrebbe essere ridotto: su 4.500 proprietari che si affidano ai property manager aderenti all’associazione, per un totale di 6mila appartamenti gestiti in tutto il Paese, solo nove hanno più di quattro unità.

La stretta dal 2021

Il disegno di legge di Bilancio esclude dal 2021 la flat tax del 21% per chi destina alla locazione breve più di quattro appartamenti. Ma il fenomeno dell’affitto breve è estremamente liquido, a maggior ragione in un anno come il 2020, in cui il lockdown primaverile e zone rosse autunnali hanno di fatto fermato il mercato. Inoltre, su Airbnb e sugli altri portali, il soggetto che fa l’inserzione non sempre coincide con chi è tenuto a versare le imposte, cioè il titolare dell’immobile che incassa i canoni. Nel mercato sono attivi property manager (più o meno qualificati) che operano per conto dei proprietari – ma anche degli intermediari, spesso agenzie – che gestiscono gli annunci.

La norma, voluta dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, si dichiara a tutela della concorrenza e dei consumatori, ed è un cavallo di ritorno: già s’era tentato di inserirla in conversione al Dl Agosto, ma l’emendamento era stato ritenuto inammissibile. In pratica – e salvo modifiche del Parlamento – dal 2021:

il regime delle locazioni brevi (cedolare al 21% per gli affitti fino a 30 giorni) spetterà solo ai privati che vi destinano non più di quattro «appartamenti» in un anno d’imposta;

negli altri casi, l’attività si presumerà svolta in forma d’impresa. Il che vuol dire obbligo di partita Iva, contabilità e niente flat tax.