Affitti, 5 domande e risposte dal canone ridotto ai pagamenti ritardati

Come si può recedere da una locazione commerciale?

Il conduttore di un immobile non abitativo può recedere dal contratto in ogni momento, in presenza di gravi motivi. Tale facoltà gli spetta anche se non è prevista nel contratto di locazione (ove magari è addirittura esclusa); ma va esercitata inviando al locatore, almeno sei mesi prima, un preavviso in cui si indicano (a pena di validità del recesso stesso) i gravi motivi invocati a giustificazione. Il Covid-19 rappresenta un evento che, in quanto imprevedibile e inevitabile, può giustificare il recesso, perché si può addurre quale “grave motivo” il carattere di straordinarietà oggettiva del fenomeno, tale da rendere notevolmente gravosa la prosecuzione del contratto: sempre che di ciò venga fornita rigorosa prova.

Uno studente fuori sede che non usa l’appartamento o la stanza può recedere? C’è differenza tra contratto 4+4 e locazione a canone concordato per studenti?

Il presupposto della locazione stipulata da uno studente è la frequentazione di un corso universitario. Il venir meno di tale condizione (pur non scritta nel contratto, ma nota al locatore) legittima la richiesta di risoluzione da parte dello studente, che non può frequentare i corsi per via dei provvedimenti governativi o regionali. Diversa la posizione dello studente che ha stipulato un contratto a uso abitativo (a canone libero o concordato): qui diventa importante valutare, caso per caso, la vera volontà delle parti.

