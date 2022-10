Affitti concordati, l’attestazione resta necessaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per i contratti d’affitto a canone concordato, l’attestazione continua a essere necessaria. Praticamente in tutti i casi. È questo il risultato della “semplificazione alla rovescia” arrivata tra giugno e agosto con il decreto legge 73/2022 e la sua legge di conversione.

L’attestazione è il “bollino” che va apposto sui nuovi contratti agevolati, stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, per certificare che il contenuto economico e normativo della locazione sia conforme all’accordo locale sugli affitti concordati. In pratica, serve a evitare che un contratto “fai-da-te” contraddica l’accordo locale – ad esempio, con un canone troppo alto – e ottenga comunque le agevolazioni fiscali (come la cedolare al 10% anziché al 21% e lo sconto statale del 25% sull’Imu). Dev’essere rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo locale e costa circa 40-80 euro. Se manca, il locatore può perdere le agevolazioni.

Loading...

I NUMERI Loading...

Di fatto, gli unici Comuni in cui si può evitare l’attestazione sono quelli in cui gli accordi locali non sono ancora stati rinnovati per recepire il Dm 16 gennaio 2017, che ha introdotto il nuovo adempimento.

La versione iniziale del Dl 73 (articolo 7) prevedeva che il bollino rilasciato per un contratto potesse essere usato «per tutti i contratti di locazione» stipulati in seguito, finché non fossero cambiate le caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale. Con la conversione in legge, invece, è stato chiarito che per far valere la stessa attestazione i contratti devono avere «il medesimo contenuto».

«È stato scongiurato il rischio di un’assurdità dal punto di vista del buon senso, prima ancora che giuridico – osserva Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia –. L’intervento era sbagliato in radice, e la prova era nella relazione illustrativa, che paragonava l’attestazione all’Ape. Se l’obiettivo è valutare che la locazione sia corrispondente alle regole valide per quel luogo, è chiaro che la verifica va fatta per ogni contratto».