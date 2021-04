Affitti e rischi-Covid: come «proteggere» i contratti in 6 domande e risposte

5. È possibile invocare la clausola standard di recesso per gravi motivi per liberare il conduttore?

La pandemia rientra sicuramente tra le cause che legittimano il recesso per giusta causa del conduttore previsto per le locazioni a uso commerciale dall’articolo 27, ultimo comma, della legge 392/1978, dandone preavviso sei mesi prima al locatore. Tuttavia, nell’ottica di conservare il contratto, si possono inserire clausole Covid per arrivare alla sua rinegoziazione in caso di necessità, sempre in base al principio di buona fede di cui all’articolo 1375 del Codice civile.

6. Per i contratti in corso cosa succede?

Purtroppo, in questi casi, ci si deve affidare alla buona volontà delle parti di rinegoziare il canone di affitto. È una soluzione sempre percorribile, ma non essendoci una norma che lo imponga né clausole specifiche inserite nei contratti, il proprietario può opporsi. La conseguenza in genere è che non si potrà intimare lo sfratto per morosità se il ritardo nei pagamenti è relativo ai mesi della pandemia, ma il locatore potrà esigere per intero tutti i canoni dovuti.