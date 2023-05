Affitti, da Milano a Napoli: i canoni si impennano nelle città universitarie

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La studentessa di ingegneria Ilaria Lamera che fino al 7 maggio dormirà per protesta in tenda di fronte al Politecnico, ha messo nuovamente sotto i riflettori la questione del caro affitti, critica non solamente per gli studenti.

Milano è nettamente la più cara tra le città per universitari: 628 euro di media al mese per l’affitto di una stanza singola, dìsecondo Immobiliare.it. Ben 160 euro di differenza rispetto alle altre due città sul podio Bologna (467 euro) e Roma (452 euro).

La top ten

A livello nazionale si attestano sopra i 400 euro mensili gli affitti per una stanza anche a Firenze, Venezia, Modena e Verona. A completare la top ten Padova, Brescia e Napoli, dove l’ultimo semestre ha fatto segnare un rialzo dell’11,9% e ha portato il prezzo di una stanza a 380 euro.

Aumenti da primato a Bari e Napoli

Secondo l’indagine i costi sono in aumento: da ottobre a marzo i sono saliti ancora rispetto al semestre precedente, in alcuni casi in maniera molto sensibile. Le città in cui si sono registrati gli aumenti più significativi: a Bari i prezzi sono schizzati da 288 a 367 euro al mese, con un +27,4%. Seguono Palermo, dove si è passati da 245 a 307 euro (25,3%) e Ferrara (358 euro, +21,5%). Anche Perugia, che storicamente era e resta una delle città più accessibili, ha i suoi 275 euro mensili attuali che sono frutto di un rialzo del 14,4%. Stabili le situazioni - in una fascia di prezzo simile o poco più alta - a Trieste, Pisa e Siena, dove si registra addirittura un calo dell’1,7%.

Le zone di Milano più ricercate

Su Milano gli ultimi dati raccolti da Facile.it sui costi al metro quadro confermano un quadro difficile: da aprile 2022 i prezzi sono saliti dell’11%. L’indagine si è soffermata sulle aree più ricercate dagli universitari. I costi più alti sono nelle zone Quadronno e Guastalla, vicine alla Bocconi, che sfiorano i 25 euro al metro quadro. Gli aumenti più rilevanti sono stati invece nel quartiere di Città Studi e in zona Susa (+12,7%), dove un anno fa si trovavano prezzi sotto i 18 euro e adesso si supera la soglia dei 20.