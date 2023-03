Affitti, quelli nei quartieri più «economici» di Milano equivalgono ai canoni di Prati e Parioli a Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli affitti, nei quartieri più economici di Milano (da Corvetto a Lorenteggio) equivalgono a quanto viene richiesto, a Roma, nei quartieri più “blasonati” di Prati e Parioli. Secondo l’ultimo report sui prezzi dell’Ufficio Studi di Idealista, il canone medio di locazione in Italia a febbraio 2023 è di 11,8 euro/mq. Milano, con 21,7 euro/mq, e Roma, con 14,1 euro/mq, sono rispettivamente primo e quinto capoluogo più cari del nostro Paese, tanto da parlare di emergenza caro-affitti.

Andando, però, più nello specifico, solo quattro zone sulle 39 delle due città oggetto di analisi presentano prezzi inferiori alla media nazionale.

Sono tutte collocate a Roma, si tratta di Roma Est-Autostrade con 9,9 euro/mq la zona più conveniente per l’affitto, seguita da Lido di Ostia (11,1 euro mq), Casilino-Centocelle (11,3 euro), Giustiniana-La Storta-Olgiata con 11,7 euro mensili.

Per trovare il primo quartiere milanese con i prezzi più “accessibili”, per chi opta per l’affitto, dobbiamo risalire il ranking fino alla diciannovesima posizione occupata da Corvetto-Rogoredo con 16,3 euro di media mensili. Il quartiere della periferia sud-est di Milano precede San Siro-Trenno-Figino (17,1 euro/mq) e Lorenteggio-Bande Nere (17,5 euro/mq). Pur trattandosi delle zone più economiche del capoluogo meneghino questi quartieri presentano un prezzo medio di affitto superiore a quello richiesto dai proprietari romani per l’esclusivo quartiere Prati (17,1 euro/mq), subito dietro ad un’altra zona molto ambita come i Parioli (18 euro/mq), il secondo quartiere più caro della Capitale.

Risalendo ulteriormente la classifica verso i quartieri più costosi nel confronto tra Milano e Roma, troviamo praticamente solo zone di Milano, a eccezione del centro storico di Roma, il cui prezzo ragguardevole, di 24 euro al metro quadro lo colloca sul terzo gradino delle zone con i prezzi più elevati di entrambe le metropoli, subito alle spalle dei quartieri Garibaldi-Porta Venezia (25 euro/mq) e il Centro di Milano (29,8 euro/mq).