Studenti fuori sede, cresce l'offerta di stanze in affitto: prezzi in salita nelle città secondarie

Crescono (di un po’ e non ovunque) i prezzi degli affitti delle stanze per studenti. Ma soprattutto cresce l’offerta dl mercato (+34% per le singole), segno che i piccoli proprietari – quando non vogliono o non possono entrare nel business delle locazioni brevi – virano più di prima verso un mercato, quello delle stanze, appunto, percepito come più redditizio, sicuro e reattivo rispetto a quello tradizionale. A scattare la prima fotografia del mercato immobiliare per gli studenti universitari del nuovo anno accademico è l’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, che evidenzia un aumento dell’offerta molto importante soprattutto nei centri satellite, come Brescia (+75%), Latina (+68%), Bergamo (+49%), che ora si propongono come alternativa ai poli di maggiore dimensione, grazie anche alla presenza di collegamenti rapidi con la grande città e un’offerta didattica spesso similare.

Il quadro complessivo

Milano – con i suoi molti poli universitari e le scuole di specializzazione che attraggono sempre più studenti, italiani e stranieri – per la prima volta negli ultimi anni, frena sui rincari. vale la legge della domanda e dell’offerta. Rimanendo comunque la più cara, con un costo medio delle singole di 626 euro al mese, segna “appena” il +1% rispetto all’anno scorso riconducibile all’aumento dell’offerta (+36%), pur conservando ancora un incremento nella domanda (+15% per cento). Mentre Roma vede una crescita importante nella domanda (ben +55% verso l’anno passato) collegata anche alla difficile mobilità verso la città. Questo porta a una minor crescita dell’offerta, subito assorbita dal mercato e a un costo medio, per una singola, che si ferma a 463 euro al mese.

Le tre città con forte storia universitaria Bologna, Padova e Venezia registrano in comune l’aumento dell'offerta (+33%, +30% e +47% rispettivamente), ma hanno comportamenti diversi sulla domanda che ne determina andamenti diversi sui canoni. Bologna, con i suoi 482 euro al mese per la stanza, ancora in crescita (+8% rispetto a un anno fa), mostra una diminuzione dell’interesse (-14%) con una domanda che continua a spostarsi nel primo hinterland. In quarta posizione (dopo Milano, Roma e Bologna) c'è Firenze con i suoi 435 euro. Padova registra, invece, ricerche in forte aumento (+87%) grazie anche alla riduzione di prezzo (-12%) legata all’ingresso di una nuova offerta. Venezia è comunque atipica per la sovrapposizione della domanda turistica di breve periodo: vede una crescita di prezzo del 10% (396 euro per la singola) pur registrando un minor incremento dell’interesse rispetto ad altre città (+25%) e un aumento dell’offerta del 47 per cento. Quasi appaiate Modena e Bergamo, 412 euro e 411 euro rispettivamente. Superano, appena, la soglia dei 400 euro anche Padova e Verona (404 euro e 401 euro, rispettivamente). Poco al di sotto, Brescia (385 euro).

Dove l’offerta anticipa la domanda

Interessante, infine, considerare le città che registrano crescite nel numero di alloggi disponibili superiore al 50% rispetto a un anno fa. Sono Brescia, Latina, Trieste, Modena, Messina e Catania. I piccoli proprietari stanno valutando con interesse queste formule di locazione e qui l’offerta sta anticipando la domanda, con una ragionevole attesa a settembre di prezzi calmierati dalla competizione di mercato.

«Nel momento in cui i proprietari decidono di entrare nel mercato delle stanze o dell’affitto turistico di breve termine – spiega Carlo Giordano, board member di Immobiliare.it – ne risulta una diminuzione degli immobili proposti in quello dell’affitto tradizionale di lungo periodo (i contratti 4+4 o 3+2 del canone concordato). In Italia lo sviluppo immobiliare è fermo da anni e questo aumenta la probabilità di trovarsi ad affrontare, nel medio periodo, un nuovo caro affitti legato alla scarsità di offerta destinata ai giovani lavoratori o nuove coppie che cercano la loro casa in queste città».

I costi delle doppie

In forte calo d’interesse rispetto alla singola (soprattutto dopo il covid), è diversa la situazione dei prezzi del posto letto in doppia: se il capoluogo lombardo conserva la prima posizione a 348 euro, al secondo posto si trova invece Roma con 272 euro. Terza posizione per Napoli, fuori dalle prime 10 per quanto riguarda le singole, a 258 euro. Seguono Firenze (255 euro) e Bologna (249 euro). Sesta Padova a 231 euro, seguita da Modena dove un posto letto costa 226 euro di media. Tra i 220 e i 210 euro, infine, le città di Torino, Verona e Pavia, che supera di poco la città di Venezia, fuori quindi dalla top 10.