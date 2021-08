Afghanistan, a Jalalabad proteste con bandiera nazionale, almeno 4 vittime

13' di lettura

Le nazioni occidentali si organizzano per portare nei propri Paesi collaboratori afghani e altri profughi. Prosegue infatti il ponte aereo per portare in Italia collaboratori afghani da Kabul. Un C130 arriverà oggi alle 16 a Fiumicino con 85 persone a bordo. Altri due aerei con ulteriori 150 persone decolleranno dalla capitale afghana in giornata. «Il nostro impegno - spiega il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - è lavorare col massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al pericolo». Almeno 17 persone sono rimaste ferite nella calca all’aeroporto di Kabul. Lo riporta un funzionario della sicurezza della Nato, citato da Al-Jazeera, mentre sono in corso le evacuazioni da parte dei Paesi occidentali.

L’esercito americano ha già evacuato più di 3.200 persone dall’Afghanistan, compreso il personale statunitense, utilizzando aerei militari: lo ha detto un funzionario della Casa Bianca che ha voluto restare anonimo. Oltre a queste 3.200 persone, quasi 2.000 rifugiati afgani sono stati evacuati negli Stati Uniti, ha affermato il funzionario. Dal canto suo, la Gran Bretagna ha annunciato che accoglierà fino a 20.000 afghani in fuga dal loro Paese con permessi di soggiorno a tempo indeterminato. L’annuncio è stato fatto dal ministero dell’Interno, alla vigilia di una sessione d’emergenza del Parlamento in programma mercoledì sulla situazione in Afghanistan. Il programma prevede l’accoglienza di 5.000 persone quest’anno, da elevare nel tempo a 20.000. La priorità verrà data a quelli ritenuti maggiormente a rischio, compresi donne, bambini e coloro che potrebbero essere presi di mira dalla persecuzioni dei Talebani.

I talebani: nelle prossime 48 ore incontreremo membri dei passati governi

Secondo un comunicato ufficiale dei Talebani, i loro leader intendono incontrare nelle prossime 48 ore membri influenti dei governi afghani precedenti.

Media, a Kabul avvenuto incontro tra Karzai, Abdullah e Anas Haqqani

A Kabul ci sarebbe stato un incontro tra l’ex presidente afghano Hamid Karzai, l’ex ’chief executive’ e rappresentante per i negoziati di pace Abdullah Abdullah e Anas Haqqani. Lo riporta Tolo News che pubblica alcune immagini senza fornire altri dettagli. La notizia viene riportata anche dall’agenzia Pajhwok che parla dell’arrivo a Kabul di una delegazione dei Talebani guidata da Anas Haqqani. Anas Haqqani - parte dell’ufficio politico dei Talebani secondo Tolo News - è il fratello di Sirajuhddin Haqqani, leader dell’omonima rete jihadista (fondata dal padre Jalaluddin) e uno dei vice dei Talebani.

Console italiano a Kabul, assistito a scene drammatiche

«Abbiamo purtroppo dovuto assistere a scene drammatiche» ma «siamo riusciti in condizioni di assoluta emergenza a riportare a casa i nostri connazionali e alcuni dei nostri collaboratori afghani che in questi anni ci hanno consentito di operare in un contesto difficile. In Afghanistan stiamo assistendo ad una grande tragedia umanitaria e tutti stiamo dando il massimo mettendoci tutto il cuore e la professionalità di cui siamo capaci». Lo dice Tommaso Claudi, console italiano, rimasto a Kabul per mantenere un collegamento operativo con la Farnesina e gestire tutte le operazioni di rientro in loco. «La macchina della Farnesina - aggiunge il diplomatico - non si è fermata un attimo ed ha continuato ad operare senza sosta, in stretto coordinamento con la catena militare italiana e internazionale. Stiamo monitorando continuamente l’evolversi della situazione e siamo in contatto continuo con il resto dell’Ambasciata a Kabul che, dopo il rientro in Italia dall’Afghanistan, si è immediatamente ricostituita presso la Farnesina ed è già pienamente operativa».