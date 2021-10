Attentato suicida in una moschea in Afghanistan, decine di morti e feriti

«Il terrorismo continua in Afghanistan con almeno 30 morti, decine di feriti, in un attacco suicida durante la preghiera del venerdì nella più grande moschea sciita di Kandahar». È quanto si legge in un tweet pubblicato dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) dopo la strage a Kandahar. «Le Nazioni Unite condannano le ultime atrocità contro un’istituzione religiosa e i fedeli. I responsabili devono risponderne», conclude il tweet.

La Russia, intanto, si muove sul fronte della diplomazia internazionale. Zamir Kabulov, l’inviato del Cremlino in Afghanistan, ha detto che i talebani hanno confermato che parteciperanno ai cosiddetti colloqui “formato Mosca” nella capitale russa.