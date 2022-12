Afghanistan, il divieto alle donne nelle Ong esaspera la crisi economica e umanitaria

I punti chiave Il baratro dell’economia afghana

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Prima le proteste, ora gli addii. Sta crescendo il numero di organizzazioni non governative costrette a sospendere la propria attività in Afghanistan, in reazione all’ultima stretta dell’amministrazione talebana: il divieto alle donne afghane di lavorare nella organizzazioni non governative, confermato il 24 dicembre dal portavoce del ministro dell’Economia Abdulrahman Habib.

Le lavoratrici sono accusate di violare la regole sull’abbigliamento, soprattutto quando si tratta di indossare «correttamente» lo jihab: il velo islamico imposto per legge dai Taliban. La misura arriva a pochi giorni dall’esclusione delle studentesse dall’istruzione universitaria, un provvedimento che ha scatenato l’indignazione internazionale e boicottaggi interni agli stessi atenei.

Loading...

Il governo potrà ritirare la licenza alle Ong che non si adeguano, applicando la norma alle circa 180 realtà sotto il cappello della Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development. L’Onu è esentata, sulla carta, ma diversi suoi programmi si svolgono in collaborazione con le organizzazione colpite dal provvedimento.

Un passo indietro è già stato annunciato da grosse realtà come Save the Children, Norwegian Refugee Council, Care International e l’International Rescue Committee, una delle presenze più corpose nel paese con uno staff di oltre 8mila persone. Le donne in organico più di 3mila. «Se non abbiamo il permesso di impiegare donne, non possiamo aiutare chi ha bisogno» ha comunicato l’Irc in una nota, ricalcando la denuncia già avanzata da altre organizzazioni.

Il baratro dell’economia afghana

L’Afghanistan si trova sempre più isolato dal ritorno al potere dei Talebani, culminato nella presa di Kabul del 15 agosto 2021. Il rovesciamento del governo democratico ha comportato sanzioni, il taglio di aiuti umanitari che incidevano su oltre il 40% del Pil e il congelamento degli asset della banca centrale afghana, esasperando una crisi pregressa alla nuova ascesa dei Taliban.