Afghanistan: doppio attentato kamikaze Isis all’aeroporto di Kabul: 103 morti. Le lacrime di Biden: «Vi prenderemo»

7:57 Primi profughi arrivati in Albania

È giunto nelle prime ore del mattino in Albania il primo gruppo di rifugiati afghani che rischiavano la vendetta dei talebani. All’aeroporto militare di Tirana sono arrivate con un volo commerciale partito da Kabul, dopo uno scalo di alcune ore a Tbilisi, 121 persone, tra cui molte donne e bambini, inclusi 11 neonati. I rifugiati, attivisti della società civile afghana con le loro famiglie, si sono fermati per circa tre ore in un’apposita tendopoli allestita in occasione del loro arrivo, dove hanno ottenuto l’assistenza medica e hanno compilato la documentazione per il loro soggiorno in Albania, per poi essere trasferiti in due grandi strutture alberghiere a Durazzo.

I profughi afghani arrivati in Albania (Reuters)

In giornata sono attesi anche altri due voli con rifugiati afghani. Il governo albanese si è detto disposto ad ospitare almeno 4mila persone. La decisione di aprire le porte del Paese a questi afgani «non ha solo a che fare con l’accoglienza e la nostra tradizione, ma è anche un obbligo morale nei confronti di persone che hanno creduto nella visione di un Afghanistan moderno e hanno rischiato e lavorato a nostro fianco per renderla realtà e non potevamo abbandonarli», ha detto la ministra degli Esteri albanese, Olta Xhaçka, giunta in aeroporto per dare il benvenuto agli afghani. I rifugiati, dovrebbero fermarsi in Albania fino a quando non saranno concluse le procedure che gli permetteranno di andare negli Stati uniti.