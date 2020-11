Afghanistan e Iraq, il ritiro degli Usa lascerà un vuoto pericoloso La conferma del disimpegno americano da parte di Donald Trump, a due mesi dall’insediamento del nuovo presidente, appare una decisione frettolosa e mal ponderata di Roberto Bongiorni

Un soldato americano di pattuglia a Jellawar, Afghanistan, in un’immagine del settembre 2010 (Afp)

La conferma del disimpegno americano da parte di Donald Trump, a due mesi dall’insediamento del nuovo presidente, appare una decisione frettolosa e mal ponderata

I militari americani sono davvero utili in un teatro di guerra? Forse nessuno meglio delle milizie curdo siriane (le Ypg) potrebbe rispondere a questo quesito.

Il disastroso ritiro dei marines dal Nord della Siria

Loro ricordano bene il 6 ottobre del 2019, quando Donald Trump annunciò il ritiro di tutti i mille soldati americani stanziati nel Nord della Siria. Nei precedenti sette anni quel territorio era stato amministrato con successo dai curdo siriani, i migliori alleati dell’Occidente nella guerra contro l’Isis. Che ricordano altrettanto bene cosa accadde subito dopo il ritiro dei marines.

L’esercito turco diede il via a una grande offensiva, spazzando via le postazioni delle Ypg e occupando un’ampia fascia di sicurezza nella Siria del nord. Sul fronte opposto le truppe siriane, appoggiate dai russi, e dalle milizie iraniane, avanzarono per non perdere terreno. Il sogno di una regione autonoma curda tramontò. Erano solo mille i soldati americani. Eppure il loro effetto deterrente aveva funzionato con efficacia.

A meno di due mesi dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, Trump ha riconfermato un’altra riduzione dei militari Usa su tre fronti: Iraq (da 3.000 a 2.500), Afghanistan (da 4mila a 2.500) e Somalia (-600). Aveva promesso di ritirarli tutti, possibilmente entro Natale, e ora vuole esser di parola (almeno in parte) davanti ai suoi elettori. La decisione appare tuttavia frettolosa e mal ponderata. Per non vanificare del tutto gli sforzi profusi in passato, e i sacrifici, anche in termini di vite umane, il ritiro di un contingente militare andrebbe concertato con gli alleati e accompagnato da un programma preciso.

Il pericolo che fallisca l’accordo con i Talebani

Non sembra questo il caso. Prendiamo l’Afghanistan. Il Paese dove gli Stati Uniti combattono la loro guerra più lunga di sempre è tutt’altro che stabilizzato. Certo, cogliendo il mondo di sorpresa, lo scorso febbraio Trump ha annunciato un accordo con i talebani. In sostanza il Pentagono ritira i soldati e gli insorti si impegnano a non ospitare gruppi estremisti islamici, come al-Qaeda e l’Isis, garantendo al tempo stesso di avviare negoziati con il loro nemico, il Governo di Kabul, per una spartizione del potere.