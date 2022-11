Afghanistan: esplosione in scuola coranica, ci sono vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Ci sarebbero diverse vittime e feriti in Afghanistan in seguito a un’esplosione in scuola coranica di Aybak, nel nord del Paese. Il bilancio dei decessi è in evoluzione, ma le cifre riferite dalle agenzie oscillano fra «almeno» 10 e oltre 20 morti. Lo riferiscono un funzionario locale e fonti mediche. «Sono tutti bambini e persone comuni», ha detto un medico dell’ospedale di Aybak, capoluogo della provincia di Samangan, riferendosi alle vittime e ai feriti nell’esplosione della scuola.

Al momento, scrive l’agenzia Reuters, non è chiaro chi possano essere gli autori dell’attacco. Il governo dei Taliban ha dichiarato di concentrare i suoi sforzi sulla «sicurezza» del Paese, nel tentativo di contrastare l’escalation di blitz a opera dei terroristi dello Stato Islamico.

Loading...

Il servizio è in aggiornamento