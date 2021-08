Afghanistan, intelligence Usa: Kabul può cadere tra 30 o 90 giorni

Mosca: «I talebani controllano i confini a nord»



Secondo il ministro della difesa russo Sergei Shoigu, i talebani controllano i confini dell’Afghanistan con le repubbliche ex sovietiche del Tagikistan e dell’Uzbekistan. Shoigu, al termine delle esercitazioni militari congiunte vicino al confine afgano, ha detto che i talebani hanno promesso di non attraversare le frontiere delle repubbliche dell’Asia Centrale, che Mosca considera come propria sfera d’influenza.

Turchia presidia aeroporto di Kabul nonostante talebani



«La Turchia è al momento ancora intenzionata a gestire e sorvegliare l’aeroporto di Kabul dopo il ritiro di altre truppe straniere dall’Afghanistan - hanno detto due funzionari turchi - ma sta monitorando la situazione dopo i rapidi progressi delle forze talebane». La Turchia si è offerta di schierare truppe all’aeroporto di Kabul dopo il ritiro della Nato e ha tenuto colloqui con gli Stati Uniti. I talebani hanno avvertito la Turchia di non avere truppe in Afghanistan per sorvegliare l’aeroporto, ma Ankara ha mantenuto la sua posizione.«Non c’è nessun cambiamento di opinione riguardo alla presa di controllo dell’aeroporto di Kabul. Ma la situazione in Afghanistan cambia di giorno in giorno”, ha detto un funzionario della sicurezza turca, aggiungendo che la Turchia stava valutando gli sviluppi.

Anche l’Olanda sospende i rimpatri forzati



Intanto, anche l’Olanda ha deciso di fermare i rimpatri forzati degli afghani nel proprio Paese di origine: nei prossimi 6 mesi, nessun richiedente asilo afghano respinto sarà ’deportato a forza’ in Afghanistan. Secondo la segretaria di Stato ad interim, Ankie Broekers-Knol, la situazione nel Paese dell’Asia centrale è peggiorata troppo a causa dell’avanzata dei talebani. A seguito di questa scelta, anche il periodo di decisione per i casi di asilo pendenti per gli afghani sarà esteso di 1 anno. Si applica un termine massimo di 21 mesi. Nei giorni scorsi c’è stata agitazione perché il governo olandese, insieme ad altri 5 Paesi, ha esortato l’Afghanistan a riprendere i richiedenti asilo che hanno esaurito tutti i tentativi legali. Il governo è stato criticato da vari partiti e gruppi, compresi i partiti della coalizione di maggioranza che hanno invitato Broekers-Knol a fermare i rimpatri forzati.

La Germania sulla scia degli altri Paesi Ue



Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, è favorevole ad una ripresa “non appena la situazione lo consentirà” dei rimpatri verso l’Afghanistan di chi si è visto respingere la richiesta di asilo in Germania. Seehofer ha però appoggiato la decisione di non far proseguire al momento i rimpatri fino a nuove disposizioni in considerazione dell’avanzata dei Talebani nel paese. «Chi non ha il diritto alla permanenza deve lasciare il paese - ha spiegato Seehofer - Ma uno stato costituzionale ha anche la responsabilità di garantire che i rimpatri non implichino un pericolo per le persone interessate». Berlino aveva annunciato in giornata la sospensione per gli afghani che si sono visti rifiutare la domanda di asilo.