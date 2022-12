Afghanistan: Isis rivendica l’attacco all’hotel di Kabul

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’organizzazione dello Stato islamico ha rivendicato l’attacco del 12 dicembre contro un hotel a Kabul.

Lo Stato Islamico ha riferito che due dei suoi membri “hanno attaccato un grande hotel frequentato da diplomatici e uomini d’affari cinesi a Kabul, dove hanno fatto detonare due ordigni esplosivi nascosti all’interno di due borse”, uno destinato a una festa per ospiti cinesi e l’altro alla sala dei ricevimenti. Uno dei due combattenti ha lanciato bombe a mano contro gli ufficiali talebani che stavano cercando di fermarli, mentre l’altro ha iniziato a far esplodere gli ordigni che aveva attaccato alle porte delle camere d’albergo e a sparare agli ospiti dell’hotel, ha detto l’Isis in un comunicato.