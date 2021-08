Afghanistan, l’appello di Usa e Uk: rischio attentati, evitate l’aeroporto di Kabul

7:44 Anche la Nuova Zelanda lancia l’allerta sul rischio terrorismo

Allerta anche dalla Nuova Zelanda per il rischio terrorismo a Kabul. Dopo Stati Uniti, Australia e Regno Unito, il ministero degli Esteri di Wellington ha diffuso un «advisory», chiedendo di non recarsi all’aeroporto a causa di una minaccia terroristica in corso molto alta e di restare in un luogo sicuro. Poi il ministero ha fatto sapere che «la Nuova Zelanda non accetterà più richieste dai cittadini afghani» dal momento che stanno per concludersi le operazioni di evacuazione.