Afghanistan, talebani conquistano ottavo capoluogo. Il figlio del mullah Omar: rispetteremo i vinti

Immagine Usa a rischio

Resta da vedere se la Casa Bianca ha in serbo future reazioni se i rapidi rovesci sul campo continueranno. In gioco è la perdita a tambur battente di altre, ancora più significative città: da Mazar-i-Sharif nel nord, sotto assedio dopo la caduta di Kunduz, a Kandahar, secondo centro del Paese, per arrivare alla stessa Kabul, dove resta un’affollata ambasciata statunitense. Una simile disfatta può trasformare l’immagine controversa del ritiro Usa in una profonda disfatta di politica estera, in grado di preoccupare Washington per i danni alla sua credibilità internazionale. Allarmi in questo senso sono stati lanciati dal Pentagono fin dalla primavera: sia il Segretario alla Difesa Lloyd Austin che il capo degli stati maggiori riuniti Mark Milley avevano consigliato a Biden di evitare un totale ritiro.

Le ultime truppe dell'esercito italiano lasciano l'Afghanistan

«È il momento per le truppe di tornare a casa»

La Casa Bianca in pubblico, al momento, fa sfoggio di nervi saldi: la portavoce Jen Psaki, alla fine della scorsa settimana davanti alla già evidente accelerazione delle vittorie talebane, aveva riaffermato come Biden è pronto a «difficili scelte» pur di assicurare il disimpegno da Kabul. «Dopo vent’anni di guerra, è il momento per le truppe americane di tornare a casa – aveva affermato -. Il governo afghano e le sue forze armate hanno addestramento, arsenali e numeri per prevalere. È il momento che mostrino leadership e volontà al cospetto della violenza e aggressione dei talebani».

Possibili attacchi aerei

Il nervosismo comincia però a serpeggiare anche tra i consiglieri presidenziali: Biden sta ricevendo costanti briefing e sono in discussione modalità per rafforzare attacchi aerei a supporto di Kabul. Anche se, a rendere più difficile ogni mossa, resta la realtà di un ritiro Usa intensificatosi di settimana in settimana. La data per la fuoriuscita di tutte le truppe Usa impegnate in combattimenti, inizialmente l’11 settembre, è stata anticipata al 31 agosto. E nei fatti il ritiro è a questo punto ultimato, con solo più 650 soldati americani sul terreno. A fine mese dovrebbe terminare ogni supporto aereo, al di là di operazioni anti-terrorismo. Il simbolo più evidente della fine di un’era cercata da Biden è stato, il mese scorso, il repentino abbandono proprio di una colossale base dell’aviazione militare, Bagram, centro nevralgico delle operazioni Usa nel Paese.