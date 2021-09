Talebani, governo slitta alla prossima settimana

3' di lettura

I talebani hanno dichiarato di «non aver bisogno degli Stati Uniti o di altri nella lotta al terrorismo» pochi giorni dopo che dal Pentagono era stata ventilata l’ipotesi di una collaborazione contro l’Isis-K. Intanto rinviano la formazione del nuovo governo alla prossima settimana e lanciano il sito ufficiale dell’Emirato islamico. “D’ora in poi potrete seguire l’Emirato ai seguenti indirizzi: alemarah.asia, alemarahenglish.asia, alemarahdari.asia, alemaraharabic.asia, ieaurdu.com”, ha scritto su Twitter il portavoce degli studenti coranici Zabihullah Mujahid..

Governo, fumata nera

I Talebani hanno rinviato nuovamente la formazione di un nuovo governo in Afghanistan, che dovrebbe avvenire la prossima settimana mentre era prevista per oggi. Lo ha detto il portavoce dei Talebani Zabiullah Mujahid, mentre sono in corso trattative interne per mettere in piedi un governo che sia inclusivo e risulti accettabile agli occhi della comunità internazionale. L’annuncio del nuovo governo era atteso per oggi e, come riferito da fonti citate ieri dai media locali, probabilmente sarebbe stato guidato dal co-fondatore del gruppo, il Mullah Abdul Ghani Baradar. E’ la seconda volta che i Talebani rinviano la formazione del nuovo governo a Kabul da quando hanno preso il controllo della capitale il 15 agosto.

Loading...

Siamo preparati a garantire sicurezza

«Siamo pienamente preparati a garantire la sicurezza dell’Afghanistan. Non abbiamo bisogno della cooperazione degli Stati Uniti o di nessun altro Paese in questo senso», ha detto Inamullah Samangani, membro della commissione culturale dei talebani, secondo quanto riportato a Tolo news. La dichiarazione potrebbe modificare gli equilibri della «collaborazione» ventilata nelle scorse settimane da Usa, Ue e altri partner internazionali, non solo sul versante della lotta al terrorismo.

Panshir, Massoud smentisce capitolazione

Intanto, sul fronte domestico, nella notte di sabato 4 settembre, le forze talebane si sono spinte dentro la valle del Panshir, raggiungendo il villaggio di Anabah, dove si trovano il centro chirurgico e pediatrico e il centro di maternità di Emergency. Lo rende noto in un comunicato la stessa organizzazione, che precisa: “al momento, l’attività dell’ospedale non ha subito interferenze e continua normalmente. Finora abbiamo ricevuto un numero esiguo di feriti, ma non comunichiamo i dati esatti né la provenienza dei pazienti per evitare possibili rischi di strumentalizzazione”.

I talebani avevano diffuso la notizia della capitolazione del Panshir. Ma la notizia, accolta con festeggiamenti nella notte a Kabul, è stata sconfessata con un messaggio Facebook dal leader della resistenza afghana, Ahmad Massoud. «Non rinunceremo mai a lottare per Dio, libertà e giustizia», scrive Massoud, liquidando così anche le voci di una sua fuga in Tagikistan. «Il nostro popolo - assicura -non si stancherà mai di fidarsi di Dio e andrà avanti per costruire un Afghanistan prospero, libero e indipendente».