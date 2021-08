Afghanistan, offensiva degli Usa con i droni: ucciso un terrorista dell’Isis-K

9:23 Di Maio: Italia lavora a G20 straordinario sull’Afghanistan

«Adesso inizia una fase due in Afghanistan, nella quale il nostro imperativo deve essere non abbandonare il popolo afghano, le donne afghane, le bambine afghane. C’è una grande preoccupazione per le minacce terroristiche» ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accogliendo l’ultimo volo da Kabul all’aeroporto di Fiumicino.

«L’Italia sta lavorando a un G20 straordinario sull’Afghanistan - ha aggiunto il titolare della Farnesina - il nostro obiettivo è arrivare ad una linea condivisa sul futuro del popolo afghano a livello di G20».