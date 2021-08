Afghanistan, perché Biden aveva ragione

La tesi del ritiro è altresì rafforzata dal fatto che, pur non essendo riusciti nell'impresa di costruire la nazione, gli Stati Uniti hanno comunque raggiunto il loro obiettivo strategico primario: prevenire futuri attacchi all'America o ai suoi alleati provenienti dal territorio afghano. Gli Stati Uniti e i loro partner della coalizione hanno decimato al-Qaeda in Afghanistan e Pakistan. Lo stesso vale per il ramo afghano dello Stato Islamico, che si è dimostrato incapace di lanciare attacchi transnazionali dall'Afghanistan.



Nel frattempo, gli Usa hanno creato una partnership globale per combattere il terrorismo a livello mondiale, condividere l'intelligence pertinente e rafforzare le difese interne contro gli attentati. Gli Stati Uniti e i loro alleati sono oggi bersagli molto più difficili da colpire di quanto non lo fossero l'11 settembre 2001. Al-Qaeda non è più riuscita a compiere attentati di vaste proporzioni all'estero da quelli di Londra nel 2005.



Non vi è, ovviamente, alcuna garanzia che i talebani non torneranno a offrire rifugio ad al-Qaeda o gruppi simili, ma questo risvolto è altamente improbabile. I talebani se la sono cavata bene da soli e hanno poche ragioni per rilanciare la loro partnership con soggetti come al-Qaeda. Essi vorranno, inoltre, mantenere un certo grado di legittimità e sostegno internazionale reprimendo la tentazione di accogliere gruppi che cercano di organizzare attacchi terroristici contro potenze straniere. Fra l'altro, tali gruppi sono poco incentivati a cercare di riorganizzarsi in Afghanistan quando possono farlo più facilmente altrove.Infine, Biden fa bene a ribadire la sua decisione di porre fine alla missione militare in Afghanistan perché ciò rispecchia la volontà dell'elettorato americano. La stragrande maggioranza degli americani, sia democratici che repubblicani, è stufa delle “guerre infinite” in Medio Oriente. Il populismo illiberale che ha portato all'elezione di Donald Trump (e alla sua quasi rielezione) è emerso in parte in risposta a un intervento americano in Medio Oriente che si è spinto troppo oltre. Sullo sfondo di decenni di malcontento economico tra i lavoratori statunitensi, esacerbato dall'impatto devastante della recente pandemia, gli elettori vogliono che i soldi delle loro tasse finiscano in Kansas, non a Kandahar.



Il successo di Biden nel rimettere in sesto la democrazia americana dipende principalmente dalla realizzazione di investimenti interni; i progetti di legge sulle infrastrutture e sulla politica sociale attualmente al vaglio del Congresso sono passi critici nella giusta direzione. Ma anche la politica estera conta. Impegnandosi a perseguire una “politica estera per la classe media”, Biden deve adottare una linea che goda del sostegno dell'opinione pubblica americana.



L'Afghanistan merita il sostegno della comunità internazionale nel prossimo futuro, ma la missione militare a guida americana ha fatto il suo tempo. Purtroppo, il meglio che la comunità internazionale possa fare al momento è contribuire ad alleviare le sofferenze umanitarie e spingere gli afghani a puntare alla diplomazia, al compromesso e alla moderazione mentre il loro paese cerca un equilibrio politico pacifico e stabile.