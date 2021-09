Aeroporto Kabul, da domani riprendono i voli domestici

10:05 Berlino, serve difesa Ue più indipendente

“Gli eventi in Afghanistan sono una pesante sconfitta. Se sia un indebolimento permanente per l’Occidente dipende dalle conclusioni che possiamo trarne e se saremo in grado di agire in modo più indipendente in futuro, anche e soprattutto come europei, la nostra credibilità dipende da questa capacità”. Lo ha detto la ministra tedesca della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, arrivando alla riunione informale con i suoi omologhi a Kranj, in Slovenia. “In Afghanistan abbiamo visto che non siamo così avanti come vorremmo essere in termini di capacità” e “dovremo capire” se sia possibile “prendere decisioni rapidamente” a livello Ue, ha spiegato. “È importante che non lo facciamo come alternativa alla Nato e agli americani, ma piuttosto per diventare più forti noi”, ha precisato.