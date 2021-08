Afghanistan, i talebani a Kabul: “Non vogliamo usare la forza”. Occidentali in fuga

4' di lettura

Ultime ore per Kabul, capitale dell’Afghanistan, dopo la rapidissima marcia di avvicinamento dei talebani che nelle ultime settimane hanno gradualmente messo sotto controllo il resto del Paese. Questa mattina i militanti sono arrivati alla periferia della città, ormai completamente circondata, ed alcuni di loro sono entrati nell’area urbana dove, secondo quanto riferiscono alcuni abitanti ai media stranieri, si sono sentiti spari. Nell’imminenza della presa del potere da parte dei talebani, la gente sta scappando dalla città anche in auto, causando lunghe code di traffico in uscita. Secondo l’agenzia russa Ria Novosti i talebani hanno preso il controllo dell’università di Kabul, nella parte occidentale città, e hanno anche issato le loro bandiere in uno dei distretti.

Secondo quanto riporta la Bbc, i talebani rivendicano al momento anche il controllo della base aerea e della prigione di Bagram, alla periferia di Kabul. Il complesso è stato l’epicentro della guerra contro i talebani e al-Qaeda per circa 20 anni fino al mese scorso, quando l’esercito americano è partito nel cuore della notte senza avvisare gli afgani. Le forze della coalizione guidate dagli Stati Uniti si sono trasferite nell’area nel dicembre 2001, e Bagram è stata in seguito trasformata in un’enorme base in grado di contenere fino a 10mila soldati.

Loading...

Talebani: “Non vogliamo usare la forza”

I talebani sono dunque alla periferia della capitale, ma hanno ordinato ai loro combattenti di astenersi dal perpetrare violenze e di consentire un passaggio sicuro a chiunque scelga di andarsene. Il gruppo islamico non avrebbe intenzione di usare le armi, ma punterebbe ad una transizione ordinata, obiettivo di un gruppo di negoziatori talebani segnalati da una fonte della Cnn all’interno del palazzo presidenziale afghano. Tra loro c’è Anas Haqqani, fratello del vice leader talebano Sirajuddin Haqqani. In vista delle trattative, il presidente afghano Ashraf Ghani, scrive la Bbc, ha invece svolto consultazioni d’emergenza con l’inviato Usa Zalmay Khalilzad e altri rappresentanti della Nato.

A conferma del loro orientamento in una nota, il gruppo islamico afferma di non avere intenzione di prendere Kabul “con la forza”. “La vita, la proprietà e la dignità di nessuno saranno danneggiate e la vita dei cittadini di Kabul non sarà a rischio”, affermano i talebani, che hanno ordinato ai loro combattenti di evitare violenze a Kabul e consentire un passaggio sicuro a chiunque decida di andarsene.



“L’Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città”. Lo scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, come riporta Afp. Una fonte residente in un quartiere della capitale afghana ha comunque detto a Af che “vi sono combattenti talebani armati nella zona, ma non vi sono combattimenti”.