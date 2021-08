Afghanistan: talebani a Kabul, «sotto controllo 90% edifici statali». Migliaia di persone all’aeroporto, ci sono vittime

7' di lettura

Dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani, nella notte del 16 agosto migliaia di afghani hanno passato la notte all’aeroporto della capitale afghana mentre la città è in preda al caos. L’agenzia Tolo news ha diffuso sui social un video che mostra una folla di persone sulle piste dell’aeroporto che tentano di imbarcarsi sui voli internazionali (vedi sotto, ndr). «Testimoni oculari affermano che alcune persone sono state uccise e altre ferite nella sparatoria e nella calca all’aeroporto di Kabul»: scrive l’agenzia di stampa afghana Tolo News in un tweet. In un video diffuso su Facebook si vedono almeno tre persone, tra cui una donna dall’aspetto occidentale, distesi a terra in prossimità della pista dell’aeroporto. I corpi sono immobili ma non si vedono tracce di sangue. Potrebbero essere stati travolti dalla folla, ma non ci sono certezze.

In precedenza, il dipartimento di Stato Usa aveva detto che l’esercito americano aveva “messo in sicurezza” l’aeroporto di Kabul, dove il personale dell’ambasciata si è raccolto in attesa dell’evacuazione dopo che la capitale è stata conquistata dai talebani. “Possiamo confermare che l’evacuazione sicura di tutto il personale dell’ambasciata è stata completata”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in una nota. “Tutto il personale dell’ambasciata si trova nell’aeroporto internazionale di Hamid Karzai, il cui perimetro è protetto dalle forze armate statunitensi”. Intanto, i talebani hanno annunciato nella mattina di lunedì di avere sotto controllo oltre il 90% degli edifici statali.

In arrivo nel pomeriggio volo con italiani

Arriverà nel primo pomeriggio di lunedì a Roma il primo volo dell’aeronautica militare con a bordo i nostri connazionali, ma anche una ventina di cittadini afghani, partito ieri sera da Kabul. Lo ha riferito la giornalista di Sky Tg24 che si trova a bordo dell’aereo che in questo momento ha fatto un secondo scalo tecnico ad Islamabad, in Pakistan. Nel corso della notte, è iniziata anche l’evacuazione dell’ambasciata tedesca a Kabul. Lo ha scritto la Dpa, che ha annunciato l’atterraggio di alcuni dipendenti della sede diplomatica a Doha, a bordo di un aereo americano. Nel corso delle ore successive, prima dell’alba, l’esercito tedesco è arrivato in Afghanistan con la missione di trasportare via i cittadini tedeschi dal Paese riconquistato dai talebani. Decollati dalla Bassa Sassonia, i primi due velivoli del tipo A400M della Budeswehr sono arrivati a Kabul con questo obiettivo.

Cina, rispettiamo desideri e scelta popolo

Secondo la Cina, la situazione in Afghanistan «ha subito grandi cambiamenti e rispettiamo desideri e scelte del popolo afghano». La guerra, dice la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, «dura da oltre 40 anni: fermarla e raggiungere la pace non è solo la voce unanime degli oltre 30 milioni di afghani, ma anche l’aspettativa comune di comunità internazionale e Paesi regionali». Pechino nota che ieri i talebani «hanno affermato che la guerra è finita e che negozieranno un governo islamico aperto e inclusivo, oltre a intraprendere azioni responsabili per garantire la sicurezza di cittadini afghani e missioni straniere».

I talebani cercano di tranquillizzare la popolazione

I talebani affermano che la situazione a Kabul, dopo la loro presa del potere, è «pacifica» e «non si ha notizia di scontri». Lo afferma una personalità dei jihadisti, citato dalla Bbc, che non fornisce il nome. Secondo quanto riporta la Bbc ripubblicando un tweet del loro portavoce, i talebani avrebbero ordinati ai mujaheddin di lasciare in pace i residenti. «L’Emirato Islamico ha ordinato ai suoi mujaheddin e ancora una volta li istruisce che nessuno può entrare in casa di nessuno senza permesso - si legge nel messaggio -. La vita, la proprietà e l’onore di nessuno saranno danneggiati, ma devono essere protetti dai mujaheddin». I talebano hanno anche lanciato un nuovo video in cui il vicecapo promette «serenità» alla nazione e di occuparsi dei bisogni della gente. «Questa è l’ora della prova. Noi forniremo i servizi alla nostra nazione, daremo serenità alla nazione intera e faremo del nostro meglio per migliorare la vita delle persone», dice nel video, citato dalla Bbc, il mullah Baradar Akhund seduto nel palazzo presidenziale circondato da miliziani armati. «Il modo in cui siamo arrivati era inatteso e abbiamo raggiunto questa posizione che non ci aspettavamo», dice ancora Akhund.