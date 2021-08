Afghanistan, talebani alle porte di Kabul. Ghani all’angolo, rischio crisi umanitaria

La strategia dei talebani

I talebani non vogliono ripetere l'errore commesso durante la guerra civile, dal 1992 al 1996. Non vogliono prendere Kabul prima di controllare tutto l'Afghanistan settentrionale, dove in passato non erano mai riusciti a espugnare alcune regioni. Con la vittoria a Mazar-e-Sharif, stanno realizzando il loro disegno. Ora sono in grado di chiudere l'assedio alla capitale, in attesa che gli americani completino le operazioni di evacuazione. Forse dovranno attendere un poco più del previsto. La decisione di far ritornare i marines a Kabul - in tutto 3mila - rischia di far slittare i tempi per il ritiro completo dei militari, fissato al 31 agosto.

I bombardamenti americani che ieri hanno colpito l'aeroporto di Kandahar, uccidendo diversi miliziani, non sembrano aver influito sulla strategia e sulla determinazione dei taleabani. La popolazione della capitale vive ore drammatiche. I talebani hanno promesso «un'amnistia generale» per chi ha collaborato con il Governo o con le «forze occupanti», chiarendo che non saranno toccati i diplomatici stranieri e garantendo per la sicurezza delle proprietà private e imprenditoriali. Ma molti abitanti non sembrano credere alle promesse di chi in passato si è macchiato di gravissime atrocità e che sta già imponendo leggi medievali e punizioni corporali, fino alle amputazioni per alcuni reati e alle esecuzioni, in alcune delle zone rurali da poco riconquistate.

Rischio crisi umanitaria

Davanti a una capitolazione che molti afghani temono sia inevitabile, a Kabul si nascondono i libri e si tirano fuori i Burqa. Centinaia di Ong, internazionali ed afghane, ora temono che vadano in fumo le fatiche di 20 anni, coronate da tanti progressi, soprattutto sul fronte dell'istruzione, dell'emancipazione delle donne e della modernizzazione. Ma alle emergenze non sembra esserci fine. Perché il rischio di una nuova crisi umanitaria è concreto. Finora, secondo l'Onu, più di 250mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Una stima prudente. Molti di loro si sono rifugiati a Kabul, nei parchi o in alloggi di fortuna. Se Ghani opporà resistenza e i talebani decideranno di prendere Kabul con la forza, si rischierà una carneficina e un disastro umanitario.

Un terreno fertile per un'accelerazione della Pandemia di Covid. Nessuno, o quasi, di questo esercito di disperati in fuga dalla guerra, che affollano i giardini della capitale, indossa la mascherina. A Kabul l'ossigeno è una rarità. A peggiorare il quadro c'è l'assurdo divieto dei talebani, in diverse aree da loro conquistate, a proseguire la campagna di vaccinazione. Ma agli occhi degli afghani, il Covid è solo una delle tante preoccupazioni. Probabilmente non la più grave.