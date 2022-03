Afghanistan, i Talebani richiudono le scuole secondarie femminili

I punti chiave Il bando dei Talebani all’istruzione femminile

In Afghanistan i Talebani hanno ordinato la chiusura delle scuole secondarie femminili, contraddicendo quanto stabilito in precedenza e poche ore dopo la loro riapertura. Lo hanno verificato fonti giornalistiche sul posto e lo ha confermato all’Afp il portavoce degli islamisti afghani, tornati al potere lo scorso agosto, Inamullah Samangani.

Una troupe dell’Afp stava filmando il rientro a scuola delle ragazze dopo mesi alla Zarghona High School di Kabul, quando l’insegnante è entrata in aula e ha ordinato a tutte le allieve di tornare a casa. Molte di loro hanno reagito alla disposizione con le lacrime, dice la fonte. «Siamo deluse e abbiamo perso del tutto le speranze quando la preside ce lo ha detto. Piangeva anche a lei» ha raccontato una studentessa all’agenzia Reuters.

La comunità internazionale aveva fatto del diritto paritetico all’istruzione per tutti uno dei punti centrali della trattativa con il regime dei Talebani sugli aiuti e il riconoscimento politico. Fra il 1996 e il 2001, ai tempi del loro primo governo, i Taliban avevano proibito la formazione e buona parte dell’occupazione femminile. La scorsa settimana il ministro dell’Istruzione aveva annunciato la riapertura delle scuole per tutti gli studenti, ponendo fine a uno stop durato 186 giorni, con tanto di un video di congratulazioni agli studenti. Poi la retromarcia di oggi: «Informiamo tutte le scuole superiore femminili e quelle scuole che hanno studentesse sopra la sesta classe (la prima media, ndr) che resteranno chiuse fino a nuovo ordine» si legge in una nota governativa. La riapertura degli istituti dovrà essere definita con un nuovo piano, nel rispetto di legge islamica e cultura afghana.