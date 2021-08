Afghanistan, via le truppe Usa dopo 20 anni. Cina: ritiro disordinato. Biden parla alla nazione

9:24 Ufficiale Raf, pronti a colpire l’Isis

L’aviazione britannica è pronta a lanciare attacchi aerei contro l’Isis in Afghanistan: lo ha detto il maresciallo dell’aria Mike Wigston al Daily Telegraph, sottolineando che la Raf - nel caso la situazione lo richiedesse - è anche pronta a “inviare truppe o equipaggiamenti in un determinato Paese”. L’impegno dell’alto ufficiale della Raf segue l’attentato dell’Isis di giovedì scorso all’aeroporto di Kabul costato la vita anche a due britannici e al figlio di un cittadino britannico, oltre che a 13 soldati americani e oltre 150 civili afgani. “Se c’è un’opportunità per noi di contribuire, non ho dubbi che saremo pronti a farlo, ovunque l’estremismo violento alzerà la testa e rappresenterà una minaccia diretta o indiretta per il Regno Unito e i nostri alleati”, ha proseguito Wigston. “In definitiva... dobbiamo essere in grado di svolgere un ruolo globale nella coalizione globale per sconfiggere Daesh”, ha concluso riferendosi all’Isis.