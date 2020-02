Afghanistan, truppe Usa via dal paese entro 14 mesi: cosa prevede lo storico accordo con i talebani

Il futuro dell’Afghanistan

“Questo è un giorno di vittoria. La vittoria è arrivata con l'aiuto di Dio”, ha detto Sher Mohammad Abas Stanekzai, il vice capo negoziatore talebano durante il corteo, in un video diffuso sui canali talebani”. “Questo accordo non significa nulla e i buoni sentimenti di oggi non dureranno se non seguiranno provvedimenti concreti agli impegni dichiarati e alle promesse fatte”, ha detto il capo della diplomazia americana Pompeo da Doha.

“Il futuro dell'Afghanistan è ora nelle mani degli afghani e nella loro libertà di determinazione. L'accordo tra Stati Uniti e talebani crea le condizioni affinché gli afgani facciano proprio questo”. Per molti versi la guerra in Afghanistan fa eco all'esperienza americana in Vietnam. In entrambi i casi la superpotenza americana ha scommesso sulla sua forza militare e sulle vite dei suoi soldati per poi lasciare il campo dopo due decenni e sospendere un lungo conflitto terminato senza vittoria e con troppi perdenti.



I costi di una guerra infinita

La guerra in Afghanistan è costata oltre 2mila miliardi di dollari. Vi hanno perso la vita oltre 3.500 militari americani e della coalizione internazionale e migliaia di afghani dall'invasione decisa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, per dare la caccia ai leader di al-Qaeda che qui avevano trovato rifugio con la complicità dei talebani. Ma nel paese la situazione è tutt'altro che pacificata. I talebani controllano ancora larga parte dell'area rurale e non riconoscevano fino a ieri la dirigenza politica afghana ritenuta una sorta di governo fantoccio manovrato dagli americani.

La corruzione dilaga, le istituzioni pubbliche sono deboli, l'economia è ancora dipendente dagli aiuti economici americani e internazionali, con la Cina che è già diventata il primo partner economico del paese e si prepara a dominare economicamente l'area. Nelle aree controllate dai talebani i diritti delle donne e delle minoranze sono ancora a rischio. In molti posti le ragazze non hanno diritto di frequentare le scuole, così come le donne non possono partecipare alla vita pubblica.

L'accordo di pace appena siglato tuttavia è visto come un passo verso la negoziazione di un accordo più generale. E molti sperano che il coinvolgimento dei talebani possa spingere davvero il gruppo islamico radicale che governava il paese applicando un severo codice islamico a deporre finalmente le armi e a un approccio moderato per la transizione pacifica.