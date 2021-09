Afghanistan, tutti i diritti negati alle donne

7' di lettura

«Mi sono allenata duramente per cinque anni per raggiungere il mio sogno e al momento non ho nemmeno la sicurezza della mia vita, figuriamoci di partecipare alla competizione. Non c'è nessuno in questo grande mondo che mi possa aiutare?». L'appello via video di Zakia Khudadadi ad agosto ha fatto il giro del mondo. L'atleta afghana di taekwondo, 23enne di Herat, era la prima donna in assoluto ad aver vinto la qualificazione per rappresentare l’Afghanistan alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Poi l’arrivo dei talebani a Kabul e la partenza bloccata. Khudadadi è riuscita poi ad arrivare a Parigi attraverso Dubai e lì ha passato i test sul Covid ed è potuta voltare in Giappone. Alle Paralimpiadi ha perso entrambe le gare a cui ha partecipato, ma per lei è stata comunque una vittoria esserci, anche perché in patria non avrebbe più potuto praticare alcuno sport, dal momento che i talebani lo hanno vietato alle donne.

La differenza fra parole e fatti

«L’Emirato islamico non vuole che le donne siano vittime. Dovrebbero essere nella struttura del governo in base alla sharia». Il 17 agosto, subito dopo la presa di Kabul, i talebani facevano dichiarazioni rassicuranti. Queste, ad esempio, le parole, riportate dalla tv satellitare al-Jazeera e dalla turca Trt, di Enamullah Samangani, rappresentante della “commissione cultura” dei talebani. Poi erano rimbalzate sui social le immagini di una giornalista che in tv intervistava un talebano e in un tweet Miraqa Popal, capo della rete afghana Tolo News, aveva dichiarato: «Oggi abbiamo ripreso le nostre trasmissioni con le presentatrici».

Giovedì la conferma: il nuovo governo afghano annunciato nei giorni scorsi è «provvisorio» mentre in quello successivo «avremo posti per le donne» nel rispetto della sharia. Lo ha assicurato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente francese Bfmtv, aggiungendo: «È l'inizio, ma faremo spazio alle donne. Possono far parte del governo. Questo sarà il nostro secondo passo». Anche perché l'attenzione del mondo è alta e se, come dicono, i talebani vogliono «stabilire relazioni diplomatiche» con il resto del mondo e chiedono che «vengano riaperte le ambasciate a Kabul», non possono prescindere dal riconoscere diritti fondamentali a metà della popolazione.

Afghanistan, segregazione di genere: la legge dei mullah





Una farsa che è andata sgretolandosi già nei giorni passati, con giornaliste che hanno iniziato a denunciare sui social di non poter più entrare nelle loro redazioni e donne che sono state costrette a rimanere a casa, perché, come è stato detto, avevano il diritto di uscire ma non si poteva garantire la sicurezza assoluta visto che i talebani in genere non sono abituati a vedere donne per le strade. Insomma, un mezzo avvertimento, che sottintendeva che fosse meglio non sfidare la sorte.