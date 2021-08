Afghanistan, ultime notizie. Altri 400 afghani in arrivo a Roma. Borrell, non lasciare controllo a Cina e Russia

9:09 Panetta (ex capo Cia), «Non ho dubbi che il Pakistan abbia aiutato i talebani»

«La mia sensazione è che, una volta deciso il ritiro dei militari tutti si siano focalizzati sul ritiro, tagliando anche il supporto aereo all’esercito afghano: era chiaro che i militari locali non avevano l'appoggio necessario per contrastare i talebani, che ne hanno approfittato». A ragionare in questi termini sui fatti di Kabul è, in un’intervista al Corriere della Sera, Leon Panetta, ex capo della Cia e poi segretario della Difesa sotto Obama. «Penso - prosegue - che non siano state fornite informazioni precise in modo abbastanza rapido. Ma parte del problema è che, ritirando le truppe, abbiamo perso le fonti stesse che ci fornivano l'intelligence sul terreno. Non c'è dubbio che si sarebbe potuto pianificare meglio l'uscita, per esempio mantenendo una presenza più ampia fino alla fine». «I talebani avevano una buona strategia: da una parte fingevano di negoziare a Doha e sotto Trump hanno raggiunto l'obiettivo di far ritirare le truppe americane entro il 1° maggio. Poi hanno iniziato a pianificare l'operazione e pre-posizionato le armi in Afghanistan, intimidendo e corrompendo i militari afghani e in pochi giorni conquistando una decina di capitali provinciali. Avevano un piano e un'intelligence di cui noi non disponevamo», spiega ancora Panetta che ad una domanda sulla possibilità che ci siano paesi che li stiano aiutando nella strategia risponde: «Non ho dubbi che il Pakistan li abbia aiutati».