Afghanistan ultime notizie. Talebani, Baradar a Kabul per formare governo «inclusivo»

10:16 Generale pakistano Durrani: progetto Occidente già fallito da tempo, masse saranno felici con talebani

«Sapevamo che i taleban sarebbero entrati velocemente a Kabul, da parte del Pakistan non vi sarà nessun ostruzionismo. Le masse saranno felici con i taleban alla guida dell’Afghanistan. A preoccuparsi sono per lo più i corrotti e le classi privilegiate che saranno private del loro bottino e della loro influenza per sfruttare i poveri». Lo dice in un’intervista alla Stampa il generale Asad Ahmed Durrani, già direttore dell’Inter-Services Intelligence (Isi) i servizi segreti pachistani, ed ex direttore dell’intelligence militare dell’esercito di Islamabad. Il progetto Afghanistan «così come era stato concepito dagli americani e dalla Nato era fallito da molti anni - sottolinea Durrani - Quello che è accaduto può essere considerato una lezione che rimarrà scritta nei libri di storia. L’unica cosa che può sorprendere è il modo in cui i talebani sono riusciti a ottenere il controllo del Paese, ovvero minimizzando gli sforzi». Bisogna apprezzare «l’azione militare, anche contando che i talebani non hanno aviazione, così come l’azione diplomatica intesa come capacità di coinvolgimento della popolazione che ha permesso una penetrazione più agile in molte aree». Da parte del Pakistan verso i talebani «non ci sarà nessun atteggiamento ostile», a meno che «non diventino complici di azioni ostili commesse da qualcun altro. In questo senso è ovvio che il Pakistan prenderà le distanze come è successo dopo l’11 settembre». Da parte del Pakistan «non può esserci contrasto per un movimento che ha l’appoggio della popolazione e che ha messo fine all’invasione di truppe straniere». Può essere accaduto che ci fossero con i talebani anche combattenti volontari pachistani, ma «non ritengo che ci sia stato di più, se fossi un talebano non vorrei prendere comandi da un pachistano per combattere una guerra in un territorio che conoscono bene».