Afghanistan, ultime notizie. Guterres: Onu resterà in Afghanistan a fianco del popolo

11:07 Ambasciatore all’Onu, ’tante concessioni a Talebani, ora passo indietro’

Ghulam Isaczai, nominato ambasciatore afghano all’Onu prima della resa di Kabul ai Talebani, chiede alla comunità internazionale di continuare a monitorare i Talebani prima di “concessioni” ai ’nuovi padroni’ dell’Afghanistan, lancia l’allarme per la crisi umanitaria e invita a non dimenticare tanti afghani, come i giornalisti, che sono “a rischio” al pari di chi “ha lavorato con le forze straniere”. Mentre prosegue la corsa contro il tempo per le evacuazioni da Kabul, tramite la Bbc Isaczai ha chiesto di “non dimenticare che c’è un gruppo di persone a rischio, giornalisti, dipendenti pubblici e forze di sicurezza”, un “problema” che - ha detto - “andrebbe affrontato in modo giusto e non solo evacuare chi ha lavorato con le forze straniere”. “Al centro di tutto c’è la questione del riconoscimento”, ha affermato, accusando i Talebani di “non aver fatto la loro parte riguardo la riduzione della violenza o i legami con al-Qaeda e altri gruppi terroristici”. “Quindi - ha detto - penso siano state fatte fin troppe concessioni ai Talebani”. “E penso sia il momento di fare un passo indietro e dire, ’ok, vogliamo vedere progressi sul campo” e “poi probabilmente andremo passo per passo”, ha proseguito Isaczai, lanciando l’allarme per gli sfollati, “quasi mezzo milione di persone, o anche più, per lo più nelle città, che hanno bisogno assistenza urgente”. In un Paese in cui “già metà della popolazione, circa 18,4 milioni di persone, aveva bisogno di aiuti alimentari e altra assistenza umanitaria”.